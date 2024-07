Eduardo Li: "Siento muy lejos a la afición de la Selección"

Eduardo Li, expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, presentó su libro Fútbol: y brindó un par de afirmaciones. Li expresó que ve al fútbol nacional "convulso a nivel dirigencial" y también que siente "lejos a la afición de la Selección".

"Lo veo muy convulso a nivel dirigencial, no están ayudando mucho los dirigentes en ese tema. Que en su momento don Osael (Maroto) les haga ver esa situación", comentó Li.

Al ser consultado sobre si pese a la sanción de la FIFA de que no puede estar ligado al fútbol, le han "picado las manos por regresar", afirma entre risas, que es como el meme, "luego se le pasan".

"Uno siempre que está viendo un partido y sobre todo de selección, yo haría esto acá o este proceso, pero como dicen los memes, luego se me pasa. Es importante, por lo menos, la gente que dice saber de fútbol que pongan las barbas en remojo en este tema. Yo creo que el fútbol es el catalizador de muchas cosas", añadió.

Sobre el Mundial de Brasil 2014, Li expresó que "estar octavo en el mundo no es fácil, yo recuerdo aún que me llevaron a la República Popular de China y me preguntaron que cómo un país tan pequeño había podido y no ellos con más de mil millones".

Sobre la relación actual entre la afición y la Selección, Li opinó: "Yo lo que siento ahora y no sé si estaré equivocado, siento muy lejos a la afición de la Selección, la Selección es del pueblo, la gente la siente como suya y hay que volver a eso".