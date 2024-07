Juan Carlos Román sobre Gustavo Alfaro: "Desde el inicio debió haber sido más sincero"

Juan Carlos Román, presidente de Linafa, conversó con Teletica.com sobre el tema del momento que rodea a la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol): la nebulosa e incertidumbre con el tema de la continuidad del seleccionador nacional Gustavo Alfaro.

"Hay gente muy dedicada y comprometida con los procesos y se quedan de forma completa, el señor (Alfaro) no es así por lo que se ve y uno va conociendo poco a poco. Aquí es seguir hacia adelante, esté o no esté él. Este es un grupo que tal vez para este Mundial no vaya a destacar como en Brasil 2014, pero para un futuro venidero se haría un mejor trabajo", comentó Román, durante la presentación del libro de Eduardo Li, titulado Fútbol:.

Incluso, pese a que todo indica que en los primeros días de agosto Alfaro se marchará a Paraguay, Román asegura que para él ya sería "un error" que se mantuviera en el puesto.

"Creo que él no va a seguir, es un comentario muy personal, y ya debemos buscar la alternativa, que el Comité Ejecutivo empiece a trabajar para esa alternativa. Si él (Alfaro) se queda, para mí va a ser un error, ya por lo menos yo no creo en la palabra de él, en la forma en que está haciendo las cosas, desde el inicio debió haber sido más sincero y decir: 'Tengo esta opción y me voy'. Ahí se afinaban los números, pero nosotros tenemos que tener un plan B para hacernos de la idea que no va a seguir más con la Selección Nacional", afirmó el jerarca de Linafa.

Además, a Román se le consultó por una posición sobre las constantes salidas del país de Alfaro.

"Yo iría un poco más adelante, salidas o no salidas del país, eso es un asunto interno de la Federación. Me duele el recambio con gente joven y necesitamos más espacio para que vayan creciendo y ahora si este señor no se queda hay que empezar de cero. Ojalá que la federación tenga la sapiencia para ver dentro de sus filas, para darle un seguimiento, en el país hay muy buenos valores, siempre he creído en los jugadores de Costa Rica", concluyó.