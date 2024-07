De Jorge Luis Pinto a Gustavo Alfaro: Así es el juego de salarios de los técnicos de La Sele

En momentos de incertidumbre en el banquillo de la Selección Nacional sobre el futuro de Gustavo Alfaro y si será o no nuevo seleccionador de Paraguay, también hay que revisar cómo ha sido el salario de los últimos técnicos que tuvieron éxito en Selección Nacional y clasificaron a una Copa del Mundo.

Como siempre, antes de un torneo internacional, algunos sitios especializados informan sobre los sueldos todos los estrategas que disputan las citas mundialistas, y también, recientemente, en la reciente Copa América.

Lista de salarios de los técnicos según publicaciones de sitios especializados:



Copa América 2024



Gustavo Alfaro ganaría $750.000 al año, según el sitio de Finance Football. $62.500 al mes.



Qatar 2022



Luis Fernando Suárez ganaba 350.000 euros al año, según Euromericas Sport Marketing. Serían $29.166 al mes.



Rusia 2018



Óscar Ramírez ganaba 350.000 euros al año, según el portal Márketing Registrado, que compartieron medios internacionales como As y Fox Sports Argentina. Unos $29.166 al mes.



Brasil 2014



Jorge Luis Pinto ganaba $380.000 al año, según la revista Forbes México. Al mes serían $31.666.



¿Se incrementó el presupuesto con Alfaro?

Esta fue una de las preguntas que más estaba en el ambiente del fútbol cuando se oficializó la llegada del argentino Alfaro al país para dirigir a la Tricolor.

En la presentación de Alfaro se le realizó la consulta a Osael Maroto, presidente de la Federación.

"El presupuesto no es que se incrementa o se disminuye, es el presupuesto para traer a un técnico del nivel del profe Alfaro, más allá de si estamos trabajando en el Ejecutivo para poder ser responsables con las decisiones. Fuimos muy responsables con la decisión, y nos sentimos muy cómodos con lo que estamos haciendo y con el presupuesto al que llegamos. Más allá de si subimos o lo bajamos, es un presupuesto adecuado, siendo responsables para tener un cuerpo técnico del nivel del profe Alfaro", respondió Maroto el 9 de noviembre del 2023.

Alfaro añadió: "La cuestión económica no es una prioritaria, es secundaria. Venimos acá absolutamente por el desafío deportivo"

Tras esas declaraciones, Alfaro pidió intervenir y agregarle un comentario a las palabras dichas por Maroto.

"Cuando hablamos y de lo que doy fe, lo que defiende (Maroto) las arcas de la Federación, y lo bien que hace porque uno tendría desconfiar con quien dice que no hay problema, está todo bárbaro", dijo Alfaro.

El aún seleccionador nacional expresó en esa oportunidad que llegó con un salario menor al que tenía cuando dirigía a la Selección de Ecuador, cuando dirigió en el Mundial de Qatar 2022, que según publicó el sitio era de 770.000 euros.

"A veces es incómodo hablar de números, nosotros venimos con un 35% menos del contrato que teníamos en Ecuador, y usted me dice por qué, por el desafío, a mí me gusta el desafío y el chance de venir a Costa Rica. No siempre estas cuestiones son económicas, obviamente hay vinculaciones de contrato, cada uno defiende su parte, y es válido que así sea", añadió.

Y siguió indicando que venía de una experiencia mundialista y que se inclinó por otras razones para convertirse en el dueño del timón del banquillo patrio.



"Nosotros, de pronto, veníamos de una experiencia mundialista y bueno si uno gana… porque no era lo mismo no haber dirigido nunca a una selección, dirigirla, clasificarla de manera directa a una Copa del Mundo, jugar un Mundial y hacerlo con una renovación, con un montón de jugadores jóvenes que fueron, dejar una selección para 10 días y uno dice bueno… mis pretensiones económicas tienen que ser superiores a las que dejé, no; mis pretensiones económicas no son superiores y no tengo ningún problema en bajar porque lo que moviliza es el desafío, y yo estoy acá contento con el desafío en definitiva", agregó.

Y concluyó: "Y para nosotros, la cuestión económica no es una prioritaria, es secundaria. Venimos acá absolutamente por el desafío deportivo. Porque yo quisiera tener ese privilegio. Con Ecuador viví una experiencia hermosa, nos sentimos mal porque al final nos quedamos al margen y teníamos todo para poder pasar. Yo quisiera que Costa Rica supere eso".

Sí dejó claro y tuvo palabras para Maroto porque, en su criterio, cuidó las arcas de la Federación.

"Cada uno vive su realidad y a veces es difícil decir que está bien o está mal porque es incómodo hablar de este tipo de cosas. Lo que sí doy fe, es como este hombre (Maroto) defiende a la Federación de Costa Rica", expresó Alfaro.