¿Por qué se atrasaría la presentación de Gustavo Alfaro en Paraguay?

Este 1° de agosto es el día esperado y clave en las negociaciones del, hasta ahora, técnico Gustavo Alfaro.

Hace tres semanas se mostró el interés por parte de Paraguay en hacerse con los servicios de Alfaro y desde ahí todo ha sido hermético: El técnico no ha hablado, trabajó con normalidad y también ha estado afuera del país.

Mientras que en la Federación Costarricense de Fútbol aseguran que “no hay nada” e incluso el presidente Osael Maroto, indicó que ni siquiera había tocado el tema con el estratega.

Todo esto, mientras la prensa en Paraguay asegura que todo está listo para que Alfaro sea el nuevo técnico y que, incluso, este mismo jueves, se cancelará el monto de los $400 mil dólares de su cláusula de rescisión (₡210 millones de colones).

Recordemos que dicha cláusula no podía hacerse efectiva hasta este 1° de agosto, por un tema contractual pactado con anterioridad por ambas partes.

Por esto, a partir de mañana el anuncio oficial de su salida se podría dar en cualquier momento, aunque su presentación sería hasta pasados que Paraguay termine su participación en el fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Gustavo Alfaro ya no está en Costa Rica y probablemente no vuelva.

“Se encuentra en Estados Unidos por motivos personales. La intención es pagar mañana (jueves) la cláusula de rescisión y que sea presentado en Paraguay al terminar la participación en los JJ. OO.”, explicó el periodista guaraní, Wilson González Bronce.

La selección guaraní enfrentará a Egipto por los cuartos de final de París 2024 este viernes 2 de agosto.

Por su parte, Jorge Hidalgo, miembro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, indicó el pasado lunes que aún no hay nada concreto y de momento ambas partes cumplen con normalidad su contrato.

“A mí me parece también que don Gustavo ha sido respetuoso de contrato y los caminos de negociación en el fútbol normalmente a hoy son a través de representantes, antes eran más personales, una cosa más de entornos personales, hoy es más de contrataciones asesoradas y asistidas por representantes. Que yo sepa ese representante no ha comunicado nada oficial y mientras eso no suceda no hay nada más que comentar”, explicó Hidalgo.

Hidalgo añadió que el trato con el representante de Alfaro ha sido muy escaso.

“Yo lo miro de fuera porque no lo conozco, yo lo veo normal, en esto del fútbol aprendí hace ratillo en que uno tiene que ser paciente y prudente y mesurado y entender que hay diferentes personalidades y distintas formas de negociar, por eso hay un contrato”, finalizó.

De momento, este jueves 1° de agosto podría ser el día clave en el futuro de Alfaro, o bien quedarse en nada y tener que esperar un poco más de días para saber el destino final de El Lechuga.