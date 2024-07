Gustavo Alfaro pasó de hablar mucho a un completo silencio

Un silencio sepulcral, de esos que se rompen cuando ya todo el mundo sabe cuál es el desenlace final.

La inminente salida de Gustavo Alfaro de Costa Rica y su llegada a Paraguay se da en medio de una realidad que ha dejado al entrenador sin palabras para los medios de comunicación y la afición, que ya comenzaba a sonreír con la Selección Nacional.

Su "modus operandi" en esta novela, que está por finalizar, tuvo al silencio como protagonista en primera fila. Los viajes del estratega como un actor secundario.

Su actitud dista mucho de su discurso en su presentación. Alfaro mostró dotes de buen comunicador y estuvo respondiendo preguntas por más de una hora y 48 minutos.

Luego, sus extensas conferencias de prensa se hicieron notar poco a poco, sin embargo, de aquellas situaciones solo queda el recuerdo.

El 18 de julio, Alfaro se presentó a la Federación a trabajar con normalidad, había algunos medios de comunicación en la calle, afuera del Proyecto Gol. No se detuvo ni cuando llegó a las 9:02 a. m.y menos cuando salió a las 3:21 p. m.

Un trato que distó de su actitud con los medios mientras estuvo con normalidad en su puesto, incluso previo a la Copa América, cuando compartió con algunos periodistas.

Al final, Alfaro utilizó al silencio como escudo, mismo que romperá en la presentación oficial cuando sea nuevo técnico de la Selección de Paraguay.

¿Se incrementó el presupuesto con Alfaro?









Esta fue una de las preguntas que más estaba en el ambiente del fútbol cuando se oficializó la llegada del argentino Alfaro al país para dirigir a la Tricolor.

En la presentación de Alfaro se le realizó la consulta a Osael Maroto, presidente de la Federación.

"El presupuesto no es que se incrementa o se disminuye, es el presupuesto para traer a un técnico del nivel del profe Alfaro, más allá de si estamos trabajando en el Ejecutivo para poder ser responsables con las decisiones. Fuimos muy responsables con la decisión, y nos sentimos muy cómodos con lo que estamos haciendo y con el presupuesto al que llegamos. Más allá de si subimos o lo bajamos, es un presupuesto adecuado, siendo responsables para tener un cuerpo técnico del nivel del profe Alfaro", respondió Maroto el 9 de noviembre del 2023.

Alfaro añadió: "La cuestión económica no es una prioritaria, es secundaria. Venimos acá absolutamente por el desafío deportivo"

Tras esas declaraciones, Alfaro pidió intervenir y agregarle un comentario a las palabras dichas por Maroto.

"Cuando hablamos y de lo que doy fe, lo que defiende (Maroto) las arcas de la Federación, y lo bien que hace porque uno tendría desconfiar con quien dice que no hay problema, está todo bárbaro", dijo Alfaro.

El aún seleccionador nacional expresó en esa oportunidad que llegó con un salario menor al que tenía cuando dirigía a la Selección de Ecuador, cuando dirigió en el Mundial de Qatar 2022, que según publicó el sitio era de 770.000 euros.

"A veces es incómodo hablar de números, nosotros venimos con un 35% menos del contrato que teníamos en Ecuador, y usted me dice por qué, por el desafío, a mí me gusta el desafío y el chance de venir a Costa Rica. No siempre estas cuestiones son económicas, obviamente hay vinculaciones de contrato, cada uno defiende su parte, y es válido que así sea", añadió.

Y siguió indicando que venía de una experiencia mundialista y que se inclinó por otras razones para convertirse en el dueño del timón del banquillo patrio.



"Nosotros, de pronto, veníamos de una experiencia mundialista y bueno si uno gana… porque no era lo mismo no haber dirigido nunca a una selección, dirigirla, clasificarla de manera directa a una Copa del Mundo, jugar un Mundial y hacerlo con una renovación, con un montón de jugadores jóvenes que fueron, dejar una selección para 10 días y uno dice bueno… mis pretensiones económicas tienen que ser superiores a las que dejé, no; mis pretensiones económicas no son superiores y no tengo ningún problema en bajar porque lo que moviliza es el desafío, y yo estoy acá contento con el desafío en definitiva", agregó.

Y concluyó: "Y para nosotros, la cuestión económica no es una prioritaria, es secundaria. Venimos acá absolutamente por el desafío deportivo. Porque yo quisiera tener ese privilegio. Con Ecuador viví una experiencia hermosa, nos sentimos mal porque al final nos quedamos al margen y teníamos todo para poder pasar. Yo quisiera que Costa Rica supere eso".

Sí dejó claro y tuvo palabras para Maroto porque, en su criterio, cuidó las arcas de la Federación.

"Cada uno vive su realidad y a veces es difícil decir que está bien o está mal porque es incómodo hablar de este tipo de cosas. Lo que sí doy fe, es como este hombre (Maroto) defiende a la Federación de Costa Rica", expresó Alfaro.