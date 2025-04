Trump no impone aranceles a Rusia, sí a islas de pingüinos

El presidente estadounidense, Donald Trump, agudizó este miércoles (2.04.2025) su guerra comercial con la imposición de un arancel global de base del 10 %, que en algunos casos es superior, como en el de China (34 %) o la Unión Europea (UE, 20 %), porque los acusa de tener barreras comerciales contra los productos estadounidenses.

Los aranceles punitivos anunciados por, afectan a una lista de 185 socios comerciales, en la que no figura Rusia, a diferencia de Ucrania, por ejemplo.

Aranceles a Ucrania, no a Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte ni Cuba

Rusia, como Bielorrusia, Corea del Norte y Cuba, no están sujetos a los nuevos "aranceles recíprocos" de Trump porque ya enfrentan sanciones que "impiden cualquier comercio significativo", explicó la Casa Blanca. Además de las sanciones estadounidenses existentes contra Rusia, Trump amenazó recientemente con imponer aranceles punitivos a los compradores de petróleo ruso.

Sin embargo, según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Rusia tuvo un superávit comercial de bienes de 2.500 millones de dólares con Estados Unidos en 2024, señala la agencia británica de noticias Reuters.

Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el comercio entre Rusia y Estados Unidos se ha reducido drásticamente, en comparación con el período anterior a la guerra de agresión contra Ucrania: de alrededor de 36 mil millones de dólares en importaciones y exportaciones de bienes en 2021 a alrededor de 3,5 mil millones de dólares en 2024.

Aún así, en 2024, Estados Unidos importó más bienes de Rusia que de Ucrania. Según la Oficina del Censo de EE. UU., en 2024 llegaron a EE. UU. bienes por valor de 3.000 millones de dólares procedentes de Rusia, frente a los 1.200 millones de dólares procedentes de Ucrania, según la agencia alemana de noticias DPA. Pero, según la lista de aranceles de Trump, Ucrania deberá contar con aranceles punitivos del 10 por ciento en sus exportaciones a EE. UU.

Ni Canadá ni México, pero sí un archipiélago no habitado por humanos

Los principales socios comerciales de Estados Unidos, Canadá y México tampoco están en la lista. La portavoz de Trump, Karoline Leavitt, explicó al sitio de noticias estadounidense Axios que esto se debía a que Trump ya había introducido aranceles generales del 25 por ciento a ambos países, aunque poco después de su entrada en vigor, concedió un aplazamiento de un mes para determinados productos.

La lista también incluye aranceles del 10 % a territorios pequeños y no independientes como Tokelau, con unos 1.600 habitantes y dependiente de Nueva Zelanda, las Islas Cocos,con unos 600 habitantes y dependientes de Australia, y Gibraltar, territorio británico de ultramar reclamado por España.

Aún más asombro causa el arancel del 10 % a las Islas Heard y McDonald, archipiélago autónomo de Australia, en la región subantártica, que no está habitado por humanos ni registra actividad económica, pero alberga a una gran cantidad de pingüinos, fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad y recibe sobre todo visitas con fines de investigación científica.

"Un simple error"

Además, Australia expresó este jueves su desconcierto ante la decisión de Trump de imponer un arancel comercial del 29 % a otro pequeño territorio australiano en el Pacífico, la Isla Norfolk, con poco más de 2.000 habitantes.

Según datos del Gobierno estadounidense, Estados Unidos registró déficits comerciales con Norfolk en los últimos tres años. La isla exportó bienes por valor de 300.000 dólares a EE. UU. en 2022, 700.000 dólares en 2023 y 200.000 dólares en 2024. Sus importaciones desde EE. UU. se mantuvieron en 100.000 dólares en esos años.

Además, las importaciones de la Isla Norfolk desde EE. UU. habrían alcanzado un máximo de 11,7 millones de dólares en 2020, año en que no se registraron exportaciones. Pero los datos no especificaron qué bienes se comercializaron, aclara la agencia Reuters.

La cámara de comercio de la isla, pro su parte, afirma que se ubicó como el 223.º exportador mundial en 2019, enviando mercancías por valor de 2,7 millones de dólares australianos (1,7 millones de dólares estadounidenses), principalmente harina de soja y semillas para siembra.

El primer ministro australiano Anthony Albanese no pudo explicar por qué la isla no se enfrentaría al mismo arancel que el resto del país. "La última vez que miré, la Isla Norfolk formaba parte de Australia", dijo a la prensa.

Empresarios de Norfolk consultados por Reuters no reconocieron ninguna industria manufacturera en la isla y señalaron como su principal industria, con diferencia, al turismo. Un empresario de control de plagas, que pidió no ser identificado, afirmó que, aunque no exportaban a Estados Unidos, importaban cebo para roedores desde Estados Unidos a través de Australia. Para Richard Cottle, propietario de una empresa de hormigonería en Norfolk, solo hay una explicación: "fue un simple error".

rml (efe, dpa, afp, reuters)