"El Piojo" Herrera no descarta un regreso de Celso Borges en La Sele

El seleccionador nacional, Miguel "El Piojo" Herrera, confirmó que Celso Borges no está descartado para un regreso a la Tricolor.

Herrera fue enfático en que "no voy a descartar a ningún jugador" cuando se le consultó por Borges, en una entrevista en el programa 120 Minutos de Radio Monumental.

"Soy muy claro, lo dije antes, no voy a descartar ningún jugador que me pueda fortalecer a la Selección, como se llama y la edad que tenga. Tenemos unos jugadores y una lista que estamos siguiendo", comentó Herrera.

Ante la repregunta sobre Celso, El Piojo indicó que si tiene necesidad de él puede optar por convocarlo.

"Todos los jugadores están en nuestra cabeza, no puedo eliminar a nadie si pasa un buen momento, si hay necesidad de él (Celso), yo no voy a decir que no voy a llamar a Celso y luego tener que llamarlo, no voy a descartar a nadie", añadió.

Borges tiene 36 años y se había retirado de la Tricolor el 15 de marzo del 2024, cuando el seleccionador nacional era el argentino Gustavo Alfaro.

