Sele Sub-17 viajará a Brasil y Perú para fogueos internacionales

La Selección Sub-17 dio a conocer la lista de 23 jugadores convocados para la gira internacional que tendrán previo al Mundial, que incluirá juegos ante Brasil y Perú.

El combinado juvenil partirá el próximo domingo 17 de agosto rumbo a Florianópolis, Brasil, donde disputará los dos primeros encuentros de la serie.

Estos compromisos están programados para el jueves 21 y el domingo 24 de agosto, ambos ante la escuadra local.

Una vez finalizado el segundo fogueo frente a Brasil, la delegación nacional viajará esa misma noche a territorio peruano. Allí continuará su preparación con dos encuentros más, programados para el martes 26 y el jueves 28 de agosto en la localidad de Chincha.

Estos amistosos forman parte del plan de trabajo del cuerpo técnico encabezado por Beni Rubido, como parte de la preparación para la Copa del Mundo de la categoría.

La lista es la siguiente: