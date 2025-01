Paul Watson: “El arresto es parte de la campaña para proteger, defender y conservar la vida marina”

El defensor de las ballenas, Paul Watson, fue liberado semanas atrás, tras pasar cinco meses en prisión en Dinamarca.

Watson fue detenido el 21 de julio en Nuuk, la capital de Groenlandia, un territorio que pertenece a Dinamarca, tras la reactivación de una orden de arresto emitida por Japón en 2012 a través de una notificación de Interpol.

Japón, junto a Noruega e Islandia, es uno de los tres últimos países que autorizan la caza comercial de ballenas.

El activista habló con Teletica.com sobre los hechos más recientes y sobre su amor por las ballenas.

Después de estos meses detenido en Dinamarca, ¿qué lecciones ha aprendido?

No creo que haya ninguna lección que aprender. He estado practicando la no violencia agresiva desde 1975. Durante los últimos cincuenta años he estado involucrado en numerosos enfrentamientos, he sido arrestado y encarcelado numerosas veces y nunca he sido condenado.

Siempre he visto el ser arrestado como parte de la campaña general para proteger, defender y conservar la vida marina, la diversidad y la interdependencia. Cada situación brinda una oportunidad y ser arrestado en Groenlandia fue una excelente oportunidad para centrar la atención internacional en la pesca ilegal de ballenas japonesa con el beneficio adicional de centrar la atención en la matanza ilegal de calderones y delfines en las Islas Feroe danesas.

¿Por qué cree que lo detuvieron?

Japón tiene una notificación roja de Interpol sobre mí desde 2012. Quieren vengarse por mi programa de televisión, que llevó sus atrocidades de caza ilegal de ballenas a millones de personas en Discovery/Animal Planet entre 2007 y 2014.

¿Alguna vez se ha arrepentido de alguna de sus acciones para defender la vida marina?

Nunca he herido a nadie, nunca he herido a ningún miembro de la tripulación, nunca he sido condenado por un delito. He salvado las vidas de decenas de miles de ballenas, delfines y focas y he cerrado cientos de actividades ilegales. Así que no tengo nada de qué arrepentirme.

¿Por qué su amor por las ballenas?

Es una historia un poco larga, pero aquí está: nuestra estrategia era simple. Colocaríamos nuestros cuerpos entre las ballenas y el arpón. Éramos defensores de la no violencia influenciados por Gandhi, y esta era la única táctica que se nos ocurrió para proteger a las ballenas sin herir a los balleneros.

Habíamos practicado lo que haríamos durante más de un año y me volví hacia Bob Hunter, nuestro líder de expedición que estaba en el bote conmigo, y le dije: "Bueno, Bob, esto es todo. Hagámoslo".

En cuestión de minutos estábamos corriendo por delante del ballenero y detrás de una manada de ocho magníficos cachalotes.

Corrían por sus vidas, incapaces de tomar suficiente aire para una inmersión profunda. Estábamos tan cerca que podíamos oler su aliento y nuestro objetivo era bloquear el camino del arpón.

¿Se arriesgarían los soviéticos a matar a un ser humano para matar a una ballena? La respuesta a esa pregunta era un misterio para nosotros.

Pero los estábamos tentando para que nos dieran una respuesta de una forma u otra. Mientras nuestros tres botes inflables corrían hacia la proa, miré hacia atrás y vi a un hombre agachado detrás del enorme cañón arponero, tratando de poner a una de las ballenas a la vista. No lo estaba logrando y estaba claramente frustrado.

De repente, un hombre más grande se acercó corriendo por la pasarela y comenzó a gritarle al oído al arponero soviético. El arponero asintió y se agachó detrás de su arma mientras el hombre que luego identificamos como el capitán se levantaba y nos miraba con una sonrisa. Se pasó lentamente el dedo por la garganta, y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que Gandhi no iba a trabajar para nosotros ese día.

El arpón con punta explosiva pasó zumbando por el aire mientras el cable que lo sujetaba se estrellaba contra el agua, cortando la superficie como una espada pesada.

Frente a nosotros, una cachalote hembra gritaba de dolor mientras rodaba de costado y de ella brotaba una fuente de sangre caliente y humeante. A su lado, la ballena más grande del grupo se levantó de la superficie del mar y se zambulló

Por un momento pensamos que nos atacaría. Todos habíamos visto los viejos grabados y xilografías de cachalotes enfurecidos cortando barcos balleneros yanquis por la mitad con sus dientes como sables, arrojando a los balleneros heridos al mar.

Tuvimos poco tiempo para pensar mientras el océano explotaba detrás de nosotros y esta gran ballena se lanzaba desde el agua tratando de alcanzar al hombre que estaba detrás del arpón. Estaban preparados para él y rápidamente habían recargado el arpón con un arpón suelto. Cuando la ballena se elevó y salió del agua, el arponero bajó el arma, apretando el gatillo a quemarropa. Con una explosión atronadora, el arpón se clavó en la cabeza de la ballena.

Gritó. Fue un grito insoportable de dolor, conmoción y confusión. Cayó de nuevo al mar, rodando en agonía sobre la superficie en un mar teñido de escarlata con su propia sangre.

De repente, la ballena me miró directamente. Vi su enorme ojo y me di cuenta de que me estaba viendo. En ese momento se zambulló de nuevo. En cuestión de segundos, la cabeza de la ballena salió disparada por encima de la superficie del mar y comenzó a elevarse.

Mientras su cabeza se elevaba cada vez más, volví a ver ese ojo, tan cerca que podía ver mi propio reflejo en ese orbe oscuro y profundo. De repente, me di cuenta de que esa ballena entendía lo que estábamos haciendo.

Su mandíbula inferior colgaba casi tocando el costado de nuestro bote inflable, tan cerca que podría haberme extendido y haber rodeado uno de los dientes de quince centímetros con mis dedos.

Sus músculos se tensaron y dejó de elevarse, y comenzó a deslizarse lentamente en ángulo hacia el mar. Mantuve contacto visual con él hasta que su ojo se hundió bajo la superficie del mar y desapareció. Así murió.





Podría habernos matado, pero no lo hizo, y la mirada en ese ojo me ha perseguido desde entonces. Vi algo más en esos ojos, y era compasión. No por él ni por los de su especie, sino por nosotros.

Nos sentamos allí en nuestros pequeños botes inflables en medio de la flota ballenera soviética con los cuerpos de media docena de cachalotes yacían sin vida en el oleaje.

Y me pregunté: ¿estamos realmente tan locos?

Es ese pensamiento, esa pregunta sin respuesta, la que me ha perseguido todos los días desde entonces. Es lo que vi en el ojo de esa ballena lo que me ha llevado a dedicar toda mi vida adulta a la defensa de las ballenas y las demás criaturas del mar, porque sé que, si no podemos salvar a las ballenas, las tortugas, los tiburones, el atún y la compleja biodiversidad de nuestros océanos, los océanos no sobrevivirán

¿Hay alguna razón por la que, como sociedad, nos resulte tan difícil ponernos de acuerdo sobre la protección del medio ambiente?

Vivimos bajo la ilusión del antropocentrismo, la idea de que somos el centro de la creación, que todo fue creado sólo para nosotros y que somos la única especie que importa. En realidad, somos simplemente simios desnudos y excesivamente engreídos que se han convertido en leyendas divinas en nuestras propias mentes. Yo suscribo un punto de vista biocéntrico, según el cual somos parte de un mundo vivo de especies diversas e interdependientes y que para sobrevivir debemos vivir en armonía en un ecosistema compartido, saludable y próspero.

¿Qué le gustaría que la gente dijera sobre Paul Watson dentro de 50 años?

Simplemente, espero que dentro de 50 años todavía haya gente viva.