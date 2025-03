Embajador japonés en Costa Rica: “Nuestros países, más que socios, son amigos”

Camarógrafo: Danny Cerdas para Teletica.com

El embajador de Japón en Costa Rica, ARIYOSHI Katsuhide y su esposa, ARIYOSHI Rica, compartieron su experiencia de convivir en Costa Rica al cumplirse 90 años de relaciones diplomáticas y amistad.

Katsuhide reflexionó acerca de la importancia de los valores que ambas naciones comparten.

Japón y Costa Rica cumplen 90 años de relaciones, ¿Qué significa una relación de tantos años con un país como Costa Rica?

Costa Rica es un país con el que tenemos un valor en común, la democracia, la libertad, derechos humanos, ambiente pacífico, nosotros con 90 años es muy largo tiempo, pero sin ningún conflicto, Costa Rica y Japón más que socios son amigos y eso es la marca de 90 años.

La embajada otorga becas cada año para los costarricenses que quieran ir a estudiar a Japón ¿Cuántas becas son y cuál es perfil que buscan de la persona?

Tenemos algunos sistemas de becas para bachillerato o maestría, de hecho, el viernes 14 de marzo hicimos una reunión con los nuevos becarios, uno es maestría y dos bachillerato universitario, eso es de parte de nuestro Ministerio de Educación y Ciencia.

En ese programa tenemos casi cinco becarios por año, pero en general en Costa Rica ya tenemos 150 exbecarios que fueron a esos programas, hay otra becas y entrenamiento por parte de JICA, nuestra agencia de cooperación internacional, y algunos otros a nivel privado, los que finalizan su carrera en la universidad en Costa Rica pueden irse allá con cualquier tema, cultura japonesa, ciencia, ingeniera, electricidad, entre otros, es un programa muy amplio y cada año se trata de aumentar el número de becarios.

Para participar en la página oficial de la embajada de Japón: https://www.cr.emb-japan.go.jp/itprtop_es/index.html





En Costa Rica la cultura japonesa es muy bien aceptada por una gran parte de la población, de hecho, el animé y el manga, así como la gastronomía es muy popular entre los costarricenses ¿Qué representa eso para ustedes?

Nosotros damos la bienvenida a los costarricenses a la cultura japonesa, el 21 de febrero hicimos concierto con una cantante japonesa de Anison (música animé) en el Teatro Nacional y estaba lleno, estamos muy agradecidos de que sean amantes de la cultura japonesa, es muy emocionando esa emoción y aspiración de los costarricenses por nuestra cultura.

¿Qué otras ayudas puede esperar a futuro el país por medio de la embajada de Japón?

Costa Rica y Japón tenemos retos comunes, por ejemplo, medio ambiente, cambio climático, desarrollo económico de Pymes, tener alguna ayuda para los vulnerables como mujeres y ancianos, también infantiles, educación y medio ambiente, queremos avanzar juntos.

Japón tiene una cultura y una disciplina muy característica, tienen un gran respeto por los adultos mayores, son sumamente disciplinados ¿Cuál es el secreto?

Estos días los jovencitos ya no tienen tanto respeto por los acianos como antes, es como tendencia de todo el mundo, tradición común, nuestra cultura de Judo, Karate, por ejemplo, todo necesita respecto a contraparte, respeto a maestros, respeto a Senior, es una parte de la cultura nuestra, pero es una influencia básica para todos.

Otro dato que me llama mucho la atención es que Japón es líder mundial en reciclaje y daños mínimos de contaminación, su población evita al máximo generar daño ambiental ¿Cómo se puede crear esa conciencia en nuestro país para llegar a tener éxito?

Es un problema de conciencia, es una conciencia mental interna de toda la gente, en nuestro caso ya forma parte de la cultura en general, los japoneses ven a su alrededor y saben que tiene que cuidar, cada persona sabe que no tiene que tirar basura, es algo muy malo, muy mal educado y nadie quiere que otros lo vean haciendo eso.



En 1950 y 1960 teníamos mucho problema de contaminación, en ese momento cambiamos la costumbre al reciclaje.

Ahora es algo sofisticado, por ejemplo, todo apartamiento, por más pequeño que sea tiene su espacio de reciclaje, latas, papel, plástico, electrónicos, si usted no recicla la municipalidad no le recolecta la basura, entonces eso impulsa a la gente a que recicla o no se le recoge la basura y nadie quiere que le dejen la basura ahí.

Japón tiene uno de los índices de obesidad más bajos del mundo, su población no solo es delgada, sino que muy saludable, ¿Cómo podría Costa Rica seguir ese ejemplo?

Primero, cuide bien lo que usted come, hay que cuidar más, comer más vegetales, menos comidas artificiales, menos líquidos muy dulces, con burbujas y eso, también un poco de ejercicio, el ejercicio es obligatorio, por ejemplo, en Tokio, en nuestra capital, hay muchos trenes, bicicletas, buses, pero hay menos autos, entonces eso es buen ejercicio obligatorio, caminar y usar el transporte público.

Es un poco chistoso, pero es simple, nutrición, un poco de ejercicio y dormir bien.

Japón maneja una de las tasas más bajas de desempleo, de hecho, un estudio hace poco mostró que un 97% de los recién graduados consiguen trabajo ¿Qué medidas implementaron para lograr ese éxito y se puede poner en práctica en Costa Rica?

Es un sistema bastante peculiar, cuando una persona termina su carrera universitaria casi todas las compañías en Japón se van a hacer un gran esfuerzo para emplear a los nuevos graduados, ellos empiezan a aplicar al trabajo en el mismo tiempo que se van graduando, eso es un factor.

En nuestra cultura también no es común estar cambiando de trabajo, ahora se da esa tendencia entre europeos y americanos, pero por lo general un trabajador se mantiene de años o hasta la edad de jubilación en la misma compañía.

En el curriculum no es buena señal que una persona cambie de trabajo cada tres años, eso no es bien visto por las compañías japonesas.

De todos los países que ha visitado ¿Cuál le ha gustado más?

Costa Rica me gusta más, a mi señora también, mi trabajo más duro fue en Afganistán, ahí sobreviví dos años, un mes y tres días.

La naturaleza en Costa Rica es impresionante, pero los mosquitos son muy problemáticos para mí.

¿Qué mensaje le dejaría a la población costarricense para preservar lo mejor y transmitirlo a futuro?

Respetar la postura de estudiar y aprender idiomas, eso te abre la puerta al futuro, acostumbrarse a las otras culturas, seguir aprendiendo es lo más importante.











Para la esposa del embajador, Costa Rica se ha quedado marcada en su corazón y, asegura, se siente amada por los costarricenses.

¿Cómo se ha sentido en Costa Rica?

Yo hago yoga tres veces a la semana, estoy muy contenta, los costarricenses tienen un corazón muy querido, la gente ayuda mucho, la vida de Costa Rica es muy libre, muy amable, Costa Rica es muy natural, hay flores, pajaritos, muy lindo, ahora las flores rosadas del roble de Sabana son muy parecidas al árbol Sakura o Flor de Cerezo de Japón, los cerezos de Shikzakura.

Es un honor para mí sentir el amor de los costarricenses, por favor siempre pido más amor para Japón.

Tenemos un país latinoamericano, símbolo, hay muchos colores naturales, playa, montaña, Costa Rica es la imagen latinoamericana