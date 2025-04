Meghan Markle revela que tuvo complicaciones médicas tras el parto

Meghan Markle, esposa del príncipe Enrique de Inglaterra, reveló este martes que sufrió complicaciones médicas luego de dar a luz, en un episodio de su nuevo pódcast en el que recibió a la fundadora de la app de citas Bumble.

​"Ambas tuvimos experiencias muy similares, aunque no nos conocíamos en ese momento, con el posparto, y las dos sufrimos preeclampsia, preeclampsia posparto", contó la duquesa de Sussex durante el estreno de su pódcast 'Confessions of a Female Founder'. (Confesiones de una mujer fundadora). "Es tan raro y da tanto miedo", añadió la exactriz, de 43 años.

La preeclampsia posparto es una enfermedad rara que se caracteriza por hipertensión arterial, edema grave (hinchazón) y pérdida de proteínas en la orina de la madre.



Los síntomas pueden incluir dolores de cabeza persistentes, zumbidos en los oídos, visión de puntos negros o claros, o dolor intenso por debajo de las costillas.



Meghan Markle y Enrique tienen dos hijos, Archie y Lily, actualmente de 5 y 3 años. La duquesa no especificó durante qué embarazo había tenido estas complicaciones.



El pódcast, en el que entrevista a empresarias, es su proyecto más nuevo.



Recientemente, rebautizó su marca de productos de diseño de interiores, libros de cocina y equipos de yoga como "As Ever". Y en marzo estrenó una nueva serie de cocina en Netflix, muy bien recibida por la crítica británica.



Pero su pódcast no convenció. El primer episodio con la fundadora de Bumble, Whitney Wolfe Herd, no es "un manual de consejos profesionales específicos y constructivos", resumió The Guardian.

​"Es simplemente una charla efusiva entre dos amigas con ideas afines que bien podría haber tenido lugar a puertas cerradas".

Meghan y Enrique abandonaron la familia real británica y se mudaron a California en 2020. Desde entonces, la pareja ha tenido mala imagen en el Reino Unido.