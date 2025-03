Jafet Soto: “80% de mis declaraciones son en defensa, 20% es el picante que necesita el fútbol”

Jafet Soto es Jafet Soto. No necesita presentación. Como jugador, fue un crack. Irrumpió en la dirigencia al sacar las garras por el Herediano en medio de un mercado futbolístico acaparado por Saprissa y Alajuelense.

Se abrió campo a pulso, con verbo picante, de frente y sin rodeos, pero también con escoba en mano cuando había que barrer una gradería del Rosabal Cordero, con un fichaje que daba réditos, con el dicho "el Tigre anda suelto" cuando el club clasifica de cuarto, pero termina con el título en la mano.

Jafet levanta pasiones. Con él no hay punto medio. Conversamos sobre su amor por los colores amarillo y rojo, su discurso acalorado en más de una oportunidad y también su legado que jamás pensó: el nuevo estadio Rosabal Cordero.

—¿Cómo está Jafet Soto?



Bien, tranquilo, con mucho trabajo, con mucho tema de estadio y tema administrativo del equipo, pero muy contento y agradecido con Dios por tanto trabajo.



—¿Es usted el herediano más importante en la historia de la institución?



No. ¡Nombres! Para nada.



—¿Para usted, quién es el herediano más influyente en la historia?



Hay muchos, hay muchísimas personas que han dado mucho por este equipo, sería muy ingrato de mi parte nombrar uno en la parte deportiva porque los tiempos cambian y las situaciones han sido en algunos momentos muy adversos. Tendría que nombrar uno en la parte deportiva y muchos en la parte administrativa porque fue un parte aguas para el Herediano, para volver a renacer, son muchos heredianos, pero el mejor sin duda es la afición que tenemos.



—¿Recientemente, ha llorado por fútbol?



No.



—Pero sí ha Reído...



Sí... claro, he disfrutado mucho.



—¿Por qué cree usted que levanta pasiones entre los aficionados al fútbol?



No sé... Obviamente, se fijan mucho en lo que hago, se fijan mucho en lo que digo, saben que estamos siempre compitiendo, que pasan los años y más bien uno quiere más competencia. Me he sobrepuesto a una serie de situaciones en temas competitivos que han traído otros equipos y siempre me he reinventado para seguir siendo protagonista.



—¿Odia Jafet a algún equipo o a una figura del fútbol?



¡Nombre, Dios libre! Jamás.



—¿Las provocaciones suyas o esas declaraciones picantes son reales o es parte de un personaje?



Yo normalmente el 70%-80% de mis declaraciones son en defensa de algo, no es atacar por atacar, el 20%-30% es el picante que yo creo que a veces necesita el fútbol. Yo siempre defiendo a mi equipo de acuerdo con mi forma de pensar y mi perspectiva. Me puedo equivocar, me he equivocado y lo he aceptado, pero normalmente lo que hago es darle lugar a nuestro equipo como lo merece, como tiene que ser.



—Antes, Saprissa y Alajuelense se le llevaban a los mejores jugadores a Herediano y ahora más bien, estos clubes agarran lo que Herediano quiere soltar... ¿Qué dice al respecto?



Antes nos hicieron mucho daño ellos, yo me acuerdo de lo poquito que jugué en Costa Rica que fueron si acaso tres años en diferentes etapas ni siquiera fueron tres años seguidos, me tocó esperar a ver qué quedaba en junio para empezar un campeonato, porque este iba para aquí, el otro para allá, había manoseos, había partidos importantes y ya los habían firmado, mucho de lo que aprendí es gracias al aprendizaje y escuela que me dieron Saprissa y Alajuelense.



—Para nadie es un secreto que hoy los gerentes deportivos de Saprissa, Sergio Gila, y Alajuelense, Javier Santamaría, están en el foco de la crítica: ¿Qué piensa usted de que la versión suya que estamos viendo ahora salió de la adversidad de esos años que menciona anteriormente?



Eso lo vimos y lo hemos visto Aquil Ali y yo a lo largo del tiempo, hemos hecho análisis profundo de todas esas épocas que nos costaron prestigio, nos costaron campeonatos, un montón de situaciones que nos dolió mucho.

Nos dolió mucho y que obviamente hoy intentamos no hacer lo mismo, porque no hacemos lo mismo, nosotros contratamos lo que es necesario para el equipo y no al mejor jugador de este o del otro, buscamos ciertos perfiles que nos vengan a ayudar.



—¿Cuánto quería Jafet Soto dejar este legado del nuevo Rosabal Cordero?



Bueno eso me ilusiona mucho, me compromete mucho, el salir de esta institución dejando un legado como este es uno de mis sueños, será muy difícil para muchos dejar un legado así y no es un reto con nadie tampoco ni una competencia con nadie, es con uno mismo, nuestra institución se merece lo que estamos haciendo, lo hemos hecho en la parte deportiva y ahora en la parte de infraestructura queda mejorar lo que nos criticaron muchos años, y que ahora el Herediano tiene que sentirse muy orgullo del proyecto que se está haciendo.