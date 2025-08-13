Últimos días para inscribirse en DMNTS, la plataforma que impulsa al emprendedor tico

La cuenta regresiva para ser parte de la nueva temporada de DMNTS ya está en marcha: las inscripciones cierran el próximo domingo 17 de agosto en www.teletica.com/dmnts.

Con ocho años de legado, DMNTS se ha consolidado como el punto de encuentro más influyente para el sector emprendedor en Costa Rica. El programa ha impulsado inversiones por más de $550 mil, recibido más de 1.500 propuestas y brindado 300 horas de formación especializada que han fortalecido decenas de negocios.

Los seleccionados no solo participarán en una experiencia televisiva única: accederán a formación estratégica, exposición mediática y la posibilidad de conectar con fondos de inversión y alianzas clave.

﻿



"Este programa no solo visibiliza proyectos, los forma y los impulsa frente a una audiencia que acompaña su progreso. Es una plataforma educativa para todos", afirma Bernal Fonseca, creador y director del formato.



El estreno oficial de la nueva temporada será el jueves 4 de setiembre en TD+2, con cobertura en Telenoticias, Teletica.com, Teletica Radio y las redes de Teletica.





Una oportunidad para ver en acción a los nuevos protagonistas del ecosistema emprendedor costarricense.




