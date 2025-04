Con emotivo mensaje, hijo mayor de Nancy Dobles despide a su padre

Daniel Drew Dobles, primogénito de Nancy Dobles y Daniel Drew Espinal, despidió con un corto y emotivo mensaje a su padre, quien falleció este lunes por complicaciones de salud.

"Your legacy will live through us, I will forever honor ypu and love you, dad"- en español "tu legado vivirá a través de nosotros. Siempre te honraré y te amaré, papá", fueron las palabras que escribió el joven de 22 años en el posteo realizado mediante historias de Instagram.

Daniel agregó a la historia una foto en blanco y negro en la que aparece su padre, su hermano Gabriel y él, los tres sonrientes. Acompañó este recuerdo con el tema Seasons in the Sun de Terry Jacks, canción que habla directamente sobre la despedida, la muerte y el amor.



El exesposo de Dobles falleció este lunes, tras una serie de complicaciones en su salud que lo hicieron estar internado durante varias semanas.

