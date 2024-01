Christina Applegate recibe sonora ovación en los Emmy 2024

Ella, al ver la reacción de los presentes, no pudo contener las lágrimas y dijo: “voy a llorar más de lo que he llorado, ha sido un honor interpretar personajes divertidos y complejos, como las mujeres nominadas a actriz de reparto en una serie de comedia”. Luego, dio a conocer el nombre de las nominadas, llevándose el premio la actriz Ayo Edibiri por su papel de Sydney Adamu en la serie The Bear.