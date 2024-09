Chef Byron Gómez: “Si tu sueño te da miedo y crees que es imposible, ese es el sueño que debes de seguir”

El chef Byron Gómez se convirtió en el primer costarricense en recibir una estrella Michelin para él y su restaurante, pero aseguró que el camino no fue fácil.

El tico, quien actualmente reside en Colorado, Estados Unidos, abrió su corazón y conversó en exclusiva con Teletica.com para compartir su gran secreto a todos los jóvenes que buscan alcanzar sus sueños.

“Crecí en un ambiente familiar donde los fines de semana todos cocinaban y nos reuníamos en familia. Cuando llegué a Estados Unidos ese ambiente ya no estaba y me hacía falta, entonces comencé a trabajar duro”, recordó.

El restaurante que maneja se llama Bruto Denver y no solo es muy selectivo, ya que solo pueda sentar a 18 personas, sino que es 100% cero desperdicios.

Además, maneja el concepto de dar al cliente una experiencia “altamente personalizada”.

“Todavía no me lo creo, tener una estrella Michelin, estoy muy agradecido con Dios, el verme como una estrella o una celebridad se hace duro, la vida sigue, fuimos reconocidos por una publicación reconocida mundialmente, eso nadie me lo puede quitar, siendo el primer chef costarricense con mucho orgullo, que desea regresar a su país, con un orgullo de ser 100% tico, de decir ‘pura vida’. Me recuerdo como nos criaron papi y mami, con una lucha, con honestidad, sacrificios”, aseveró.