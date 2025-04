Madonna y Elton John hacen las paces tras décadas de tensión: “Me pidió perdón y me abrazó”

Después de más de 20 años de una conocida rivalidad en el mundo del pop, Madonna y Elton John finalmente hicieron las paces.

La reina del pop compartió la emotiva reconciliación a través de su cuenta de Instagram, revelando detalles del inesperado reencuentro con el cantante británico durante su presentación como invitado musical en Saturday Night Live (SNL).

​“We Finally Buried the Hatchet!!!” (“¡Finalmente enterramos el hacha de guerra!”), escribió Madonna al inicio de la publicación, donde relató cómo decidió asistir al programa cuando se enteró de que Elton John estaría en el escenario.

Madonna recordó que su admiración por el artista viene desde su adolescencia, cuando se escapó de casa para verlo cantar en vivo en Detroit.

​“Fue una presentación inolvidable que me ayudó a entender el poder transformador de la música. Siempre me sentí como una extraña al crecer, y verlo sobre el escenario me hizo entender que estaba bien ser diferente, destacar, tomar el camino menos transitado. De hecho, era esencial”, confesó.

Sin embargo, con el paso de los años, la admiración se vio empañada por declaraciones públicas de desagrado por parte de Elton John hacia la intérprete de Like a Prayer.

“Me dolía saber que alguien a quien admiraba tanto compartía públicamente su desagrado hacia mí como artista”, escribió.

Fue entonces cuando decidió enfrentar la situación.

​“Necesitaba ir detrás del escenario y confrontarlo”, contó. Pero la sorpresa fue inmediata: “Lo primero que salió de su boca fue: ‘Perdóname’. Y el muro entre nosotros se derrumbó”.

Madonna describió el momento como profundamente sanador. “El perdón es una herramienta poderosa. En minutos, estábamos abrazándonos”.



La reconciliación no solo fue emocional, sino también artística. Elton John le reveló que había escrito una canción para ella y expresó su deseo de colaborar juntos.

​“¡Fue como si todo cerrara el círculo!”, concluyó la cantante.

Cerró la publicación con una frase icónica del británico: “And you can tell everybody, this is your song”.



La publicación ha desatado una ola de reacciones en redes sociales, celebrando este histórico reencuentro entre dos de las figuras más influyentes del pop.