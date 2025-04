J Balvin se disfrazó de Spider-Man para ingresar a su propio concierto

J Balvin volvió a ser tendencia cuando decidió infiltrarse en su propio concierto en Boston, Estados Unidos, disfrazado de Spider-Man.



Con el tradicional traje rojo y azul del icónico personaje de Marvel —al que él bautizó como “EsPaisarman” en honor a sus raíces— Balvin recorrió las afueras del Agganis Arena para ver si alguien lo reconocía o se tomaba una foto con él. Todo iba según lo planeado hasta que se topó con un obstáculo inesperado: la seguridad del recinto.



Los guardias del lugar, sin saber quién se escondía detrás de la máscara, se negaban a dejarlo ingresar. Uno de ellos le pidió retirarse la mascarilla como medida de seguridad.

​“Lo que pasa es que si es alguien malo y no sabemos nosotros. Tiene que entrar sin la mascarilla”, dijo un oficial. Otro fue más tajante: “No puede entrar con disfraz, se tiene que quitar la máscara. ¿Cómo lo vamos a dejar entrar con mascarilla cuando hay cosas pasando en el mundo?”.

Finalmente, y tras varios intentos fallidos, el intérprete de Río no tuvo más opción que revelar su identidad. Al quitarse la máscara, no solo sorprendió a los oficiales, sino también a los fans que estaban en la fila para entrar. El momento, capturado en video y compartido por el propio Balvin en sus redes sociales, rápidamente se viralizó.



A sus 39 años, Balvin sigue demostrando que no solo es un ícono del reguetón, sino también un maestro del espectáculo. Actualmente, se encuentra de gira con su tour Back to the Rayo, que celebra su más reciente álbum, Rayo.