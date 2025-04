Muere cantante Rubby Pérez tras derrumbe en discoteca de República Dominicana

El mundo del merengue está de luto. El reconocido cantante dominicano, Rubby Pérez, cuyo nombre real era Roberto Antonio Pérez Herrera, murió este martes tras resultar gravemente herido en el colapso del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana.



La trágica noticia fue confirmada por el medio dominicano Noticias SIN, que detalló que el desplome dejó un saldo preliminar de al menos 58 personas fallecidas y 155 heridas, según el más reciente informe del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).



Pérez fue una de las figuras más emblemáticas del merengue, tanto en su país natal como a nivel internacional. Su historia con la música comenzó tras un accidente automovilístico en su juventud que truncó su sueño de convertirse en beisbolista. Aquella experiencia lo llevó a entregarse de lleno a la música, disciplina que estudió en el Conservatorio Nacional de Música tras integrar un coro juvenil.



Su carrera profesional inició con la agrupación Los Pitágoras del Ritmo, a los 21 años, y más tarde ganó notoriedad en Los Hijos del Rey, dirigidos por Fernando Villalona. Sin embargo, su ascenso a la fama internacional ocurrió como parte de la orquesta de Wilfrido Vargas, con quien interpretó clásicos como El africano y Volveré.



En 1987, Rubby fundó su propia orquesta, afianzándose como una de las voces más distintivas del género. A lo largo de su carrera, dejó éxitos que siguen vigentes en el repertorio latinoamericano como Y no voy a llorar, El perro ajeno, Hipocresía, Estoy sintiendo la necesidad y Tú vas a volar.



Pérez no solo fue un intérprete talentoso, sino también un símbolo de resiliencia y pasión por la música. Su legado musical marcó generaciones y seguirá siendo referencia obligada del merengue dominicano.



Hasta el momento, la familia no han brindado más detalles sobre los actos fúnebres del artista.