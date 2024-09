Berny Madrigal dice que tuvo que "olvidar todo lo que sabía de baile" para unirse a MQB

El modelo, bailarín y empresario Berny Madrigal es uno de los once famosos que debutarán en la pista del nuevo formato de Teletica, Mira Quién Baila, este domingo. A menos de una semana del estreno, el excombatiente conversó con Teletica.com sobre cómo se prepara y, también, confesó cuál es el reto que más le intimida de cara a su participación en el programa.



Madrigal confesó que aunque no es novato en esta disciplina, en 2004 formó parte de Dark Nights, un grupo de baile, pero ahora ha tenido que "olvidar" todo lo que sabía, "ya que el ballroom es más técnico".



Además, indicó que siempre ha disfrutado de bailar, aunque no se considera bailarín, por lo que participar en una competencia de baile lo asusta un poco, pero intenta no pensar mucho en ello.



De hecho, confiesa que "no pensar demasiado" en lo que le preocupa ha sido su clave para afrontar los nervios, que está muy tranquilo y espera que esos temores que está dejando de lado no le jueguen una mala pasada minutos antes del programa.



El modelo estrenará la pista de MQB al ritmo de merengue, con la talentosa bailarina Alhana Morales. Dice que, para él, ella es la mejor profesional y que además lo apoya muchísimo.



Finalizó confesando que uno de los temas que más ha estado trabajando con Morales es cómo reaccionar si se equivoca en la coreografía. ¿La solución? Seguir bailando, asegura, aunque reconoce que eso sería un reto "muy duro, porque cuando hago algo mal, quiero iniciar de cero".



Mira Quién Baila se transmitirá en la franja horaria de los domingos de 7 p.m. a 9 p.m., competencia con la que Madrigal pretende beneficiar al hogar de ancianos de su natal Quepos.

Puede disfrutar de este formato a través de Teletica Canal 7, el app TDMAX o la señal de Teletica.com.