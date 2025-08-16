Carlos Vives, Fonseca y Rels B brillarán este fin de semana en 13 aniversario de Jogo

La productora nacional Jogo celebrará este fin de semana su 13 aniversario con dos jornadas cargadas de música, experiencias y artistas internacionales en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén de Heredia.

El sábado 16 de agosto, el cartel principal estará encabezado por los colombianos Carlos Vives y Fonseca. La programación en el escenario principal arrancará a las 4:00 p.m. con la DJ Jessi G, seguida por Fonseca a las 6:00 p.m. y el cierre a cargo de Vives a las 8:30 p.m.

En paralelo, el Salón Montezuma recibirá a DJ Jose Montenegro a las 3:00 p.m., Grupo Marfil desde las 4:30 p.m. y, a partir de las 10:00 p.m., el after Klandestino by Jogo con los DJs Vega y Tocuma. Ese día, el ingreso será exclusivo para mayores de 18 años.

La celebración continuará el domingo 17 de agosto con los artistas urbanos Rels B y Yan Block, quienes compartirán escenario con DJs invitados en el cierre de este festival.

Las entradas para el sábado ya se encuentran agotadas; no obstante, aún quedan disponibles las últimas localidades para el domingo en el sitio www.eticket.cr.

El Centro de Eventos Pedregal abrirá sus puertas desde las 3:00 p.m. El acceso a las zonas de concierto será a partir de las 4:00 p.m. y se cerrará a las 8:30 p.m. Para el público habrá parqueo habilitado con un costo de ¢7.000, además de la opción de utilizar el servicio Compass de los vehículos.

En cuanto al ingreso, será obligatorio presentar la entrada en formato descargado y un documento de identidad vigente en buen estado. No se admitirán fotocopias ni versiones digitales.

La organización recordó que está prohibido ingresar con cigarrillos, dispositivos electrónicos para fumar, sombrillas, alimentos, bebidas, armas, punzocortantes, cámaras profesionales, hieleras, mascotas, sillas, objetos de vidrio, láseres, pirotecnia, explosivos o mochilas mayores a 10 x 15 x 30 cm. Tampoco se aceptarán monedas ni encendedores.

Además, el evento funcionará con pagos exclusivamente mediante tarjetas de crédito o débito.

Para más información sobre horarios y experiencias, el público puede consultar las redes sociales oficiales de Jogo.