Amor, ambición y rivalidad: 'Los Roses' promete divorcio explosivo en la pantalla grande

La aparente vida perfecta de Ivy (Olivia Colman) y Theo (Benedict Cumberbatch) comienza a resquebrajarse en Los Roses, el más reciente proyecto del director Jay Roach, conocido por éxitos como Austin Powers, Borat y La familia de mi novio.

La cinta llegará a las salas de cine de Costa Rica el 28 de agosto, presentando una historia donde el amor y la ambición se transforman en una guerra sin cuartel.



En la trama, Ivy y Theo parecen tenerlo todo: matrimonio estable, hijos ejemplares y carreras exitosas. Sin embargo, la caída profesional de Theo y el ascenso meteórico de Ivy detonan una competencia feroz que desata resentimientos largamente contenidos.



La película es una reinterpretación moderna del clásico de 1989 La guerra de los Roses, inspirado en la novela de Warren Adler.

El elenco reúne a figuras galardonadas como la ganadora del Oscar Colman, de las películas Wicked Little Letters y La favorita, y el nominado Cumberbatch, que ha participado en Doctor Strange: Hechicero Supremo y El poder del perro.

También participan Andy Samberg de Palm Springs, Allison Janney de Yo, Tonya, Belinda Bromilow de The Great, Sunita Mani de Glow, Ncuti Gatwa de Barbie y Doctor Who, Jamie Demetriou de Fleabag, Zoë Chao de Canina y Kate McKinnon de Barbie y Los cazafantasmas.

El guion estuvo a cargo de Tony McNamara, nominado al Oscar por Pobres criaturas y La favorita.



Vea aquí el tráiler oficial.



