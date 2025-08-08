Saprissa ficha a nuevo delantero tras grave lesión de Newton Williams

El Deportivo Saprissa anunció este viernes la contratación del delantero Marcos Escoe, tras dar a conocer la gravedad de la lesión del atacante panameño Newton Williams.

Escoe, hermano del exjugador de la S Mynor Escoe, llegará a reforzar el ataque del Monstruo.

"Ya está confirmado, la oficialidad la hará Saprissa, ya nos pidieron el traspaso FIFA, que es lo que concierne a nosotros, va libre, igual (Erick) Lonis se comunicó con nosotros de manera cordial", comentó Bryan Sánchez, presidente de Pitbulls FC.

Sánchez indicó que la documentación la pasará este mismo viernes por lo que el jugador quedará inscrito cuanto antes. "Ya le estoy pasando hoy (los documentos) que queda sin contrato para puedan inscribirlo".



La idea es que a futuro, los jugadores que se marchen de Pitbulls puedan generar ganancia o alguna retribución económica al proyecto que ahora está en Liga de Ascenso.

"Sí, la diferencia es que veníamos de ser un club aficionado y no teníamos contratos profesionales, pero ya ahorita tenemos todo en regla", sentenció Sánchez.

El atacante tiene 21 años y jugaba en Pitbulls, club que estaba en Linafa y recién ascendió a Liga de Ascenso.

Tuvo experiencia en Virginia Tech y SSA Kings, del fútbol universitario de los Estados Unidos.



En Costa Rica también ha jugó con el Club Sport Herediano.

La lesión

Williams se lesionó el pasado martes ante Cartaginés en el debut de ambos en la Copa Centroamericana.



Tras los exámenes realizados, el delantero sufrió una ruptura completa de ligamentos cruzados en ambos meniscos.



Williams apenas debutó el pasado martes con los morados, donde incluso logró anotar el segundo tanto en la victoria ante los brumosos, pero 10 minutos después se quedó enganchado en el césped y cayó al suelo con fuerte dolor.



El futbolista tuvo que salir inmediatamente, en un debut de contrastes para el panameño.

