Liberia quiere recordar lo que es derrotar a Saprissa en el Edgardo Baltodano

El Deportivo Saprissa sabe que tiene una visita complicada este domingo. Se enfrenta al líder invicto del Apertura 2025, aunque con la historia a su favor.

“Liberia intentará reencontrarse con la victoria ante Saprissa en el Estadio Edgardo Baltodano, algo que no consigue desde el Invierno 2009, cuando se impuso con un gol de Víctor Núñez”, indicó la Unafut.

A pesar de este dato, los morados reconocen que el reto no será fácil.

“Liberia es un buen equipo, han empezado el torneo bien. Va a ser un lindo partido, ninguno de los dos va a regalar nada. Ellos están en casa, con el clima y con su afición, y contra Saprissa siempre es especial”, comentó Jefferson Brenes.

Por su parte, Mauricio Villalobos destacó el trabajo realizado durante la semana en Tibás:

“Hemos visto un poco la forma en la que juegan, su formación, dónde se les puede hacer daño y también cuáles son sus fortalezas para estar listos. Creo que es lo que hemos trabajado esta semana”.

Villalobos añadió que el grupo ha enfocado esfuerzos en corregir los errores cometidos ante Cartaginés la semana pasada.

“Hemos pasado bastante tiempo tratando de identificar cuáles fueron los errores que cometimos el partido pasado y, juntos como grupo, buscar la solución para esos problemas. Lo que hicimos bien, rescatarlo y potenciarlo, y prepararnos muy bien porque sabemos que el partido del domingo es muy importante”.

M. Liberia vs. D. Sapriss

Estadio: Edgardo Baltodano

Fecha: Domingo 17 de agosto de 2025

Hora: 3:00 p. m.

Uniformes:

Liberia: camiseta amarilla, pantaloneta y medias negras.

Portero: camiseta, pantaloneta y medias azules.

Saprissa: camiseta, pantaloneta y medias cremas con bordes y logos morados.

Portero: camiseta, pantaloneta y medias turquesa con bordes naranja.

Arbitraje: