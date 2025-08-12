Análisis del VAR ratifica validez del gol de Cartaginés ante Saprissa

El polémico gol de Cristopher Núñez ante el Saprissa, que abrió la goleada brumosa, fue válido y el VAR no se equivocó al revisar la acción.

Así se desprende del análisis semanal que estudia el videoarbitraje, donde se dio por buena la decisión de que el balón no salió.

En la fecha 3 del Apertura 2025, el VAR realizó 28 chequeos y en ninguno fue necesaria la intervención de los árbitros centrales.

Hasta el momento, se han revisado 81 instancias, con seis intervenciones del VAR: cuatro de ellas fueron decisiones correctas y dos, equivocadas.