Saprissa ajusta y empata un partido complicado en Liberia

El encuentro entre Liberia y Saprissa se saldó con un justo 2-2. Cada oncena dominó una mitad del partido y los morados se repusieron tras un inicio soñado para los locales.

Al finalizar los primeros 45 minutos, la afición liberiana coreaba el nombre de Randy Ariel Ramírez, quien había anotado dos veces y parecía encaminarse a una actuación monumental. En ambos goles definió con calidad, mostrando puntería, habilidad y gambeta.

Pero el goleador también contó con el aporte de sus compañeros. Los dos tantos fueron construcciones colectivas: Malcom Agustín Pilone trabó y ganó el balón, mientras que Joaquín Alonso Hernández asistió en el primer gol. El segundo nació desde el fondo, en una jugada limpia, antes de que Ramírez se luciera frente a media defensa morada.

¿Y Saprissa? En el primer tiempo mostró yerros defensivos, poca generación en la media y escaso peso ofensivo.

El técnico Paulo César Wanchope aprovechó el entretiempo para mover sus fichas. Salieron Gustavo Herrera, Gerald Taylor y Mariano Torres (con molestias en el tobillo). Ingresaron Ariel Rodríguez, Marvin Loría y Kenay Myrie, quienes cambiaron la dinámica.

Myrie descontó de cabeza en un tiro de esquina y al minuto 58, Mauricio Villalobos igualó tras un pase de Ariel Rodríguez: amague y definición al ángulo.

Así como la primera parte fue para los locales, el complemento tuvo un inicio marcado por el dominio morado. Sin embargo, conforme se acercaba el minuto 90, la intensidad bajó. Saprissa controló mejor la media y cerró espacios en defensa, pero no logró remontar.

Al final, empate justo entre dos equipos que dominaron cada uno su tiempo.

En la jornada 5, Liberia visitará a Puntarenas y Saprissa recibirá a Sporting.





