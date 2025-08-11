Kendall Waston estuvo en homenaje de Cincinnati FC

El defensor de Saprissa, Kendall Waston, no estuvo en la derrota 3-0 ante Cartaginés en el estadio Fello Meza.

El técnico Paulo César Wanchope explicó en conferencia de prensa que el club ya le había dado el permiso respectivo a Kendall para asistir a un homenaje al Cincinnati FC.

“Ese permiso se le dio desde hace como dos meses o dos meses y medio por un homenaje que se le iba a hacer al jugador. Desde antes de iniciar la pretemporada”, dijo Wanchope al respecto.

El club de la MLS publicó esta imagen referente al homenaje, pues la franquicia cumplía 10 años de existir.

Kendall jugó con este club de diciembre de 2018 a noviembre de 2020.