Jefferson Brenes: “La intensidad no se negocia”

La derrota contra Cartaginés y el partido complicado ante Verdes FC de Belice aumentan la presión sobre Saprissa, un club donde se esperan títulos y que ya suma dos torneos sin levantar trofeos.

Jefferson Brenes conoce la exigencia y sabe lo que se necesita para destacarse en la planilla morada.

“La intensidad no se negocia. Uno puede tener un partido malo o un día malo, pero la actitud no es negociable. El pasado ya no se puede cambiar; ahora hay que vivir el presente”, explicó el futbolista.

Al mismo tiempo, hizo autocrítica y aceptó que no está cerca de su mejor nivel.

“Sé que no he tenido un buen arranque. La lesión ya está al 100%, pero en pretemporada no pude completarla por estar en Selección y tuve una carga muscular. Tampoco hice una buena pretemporada completa. Como lo hablo con el cuerpo técnico, lo que ocupo son minutos. Me siento bien, pero sé que no estoy en mi mejor nivel”, confesó.

“Soy el primero en levantar la mano cuando las cosas no me salen de la mejor manera”, añadió.

En Saprissa, el discurso ha sido claro y contundente desde Paulos Cézar Wanchope, Erick Lonnis y los referentes en el campo de juego: los tibaseños quieren el título nacional y también buscan conquistar la Copa Centroamericana de la Concacaf.