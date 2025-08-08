Newton Williams fue operado con éxito: Esto dijo Saprissa

El Deportivo Saprissa informó este viernes que el delantero panameño Newton Williams fue operado con éxito de la rodilla derecha.

Williams fue sometido esta mañana a una artroscopia de rodilla derecha y una revisión de plastía del ligamento cruzado.

“El club informa que la cirugía fue todo un éxito y el jugador iniciará su fase de recuperación de forma inmediata”, informó el club en un comunicado de prensa.

Por su parte, el técnico Paulo Wanchope explicó que ya conversó con Williams.

“Fue operado con éxito el día de hoy y ya iniciará el periodo de recuperación. Es lo más que le puedo decir. La parte médica va a emitir tal vez algún criterio en relación con eso. Fue todo un éxito la operación. Pude saludarlo y está tranquilo”, comentó Wanchope.

El jugador quedó fuera del torneo y su préstamo con el club es por un año.