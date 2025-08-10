Cartaginés le muestra a Saprissa su realidad: los males son los mismos de siempre

Cartaginés le muestra a Saprissa su realidad: los males son los mismos del torneo pasado. Su fútbol es triste y por eso cayó goleado 3-0 en el Fello Meza.

Los morados se fueron bailados del Fello, le anotaron tres, pero pudieron ser más. El "ole, ole" se escuchó en las gradas.

Los males del Monstruo son los mismos: al equipo le falta corazón, pero también lo más importante: fútbol. Una defensa sólida y un goleador.

El primer tanto brumoso sí que fue polémico, pero los otros dos tantos nada que apelar.

La controversia llegó al minuto 23 del compromiso. El gol lo marcó Cristopher Núñez tras asistencia de Diego González.

González tuvo la displicente marca del morado Carlos Barahona y centro con mucha comodidad.

Eso sí, la controversia es si la pelota había salido en su totalidad o no en el centro de González. Juzgue usted.

¿Y el VAR? bien muchas gracias pic.twitter.com/VUZPgzKIv3 — TD Más (@tdmascrc) August 10, 2025

Cristopher Núñez abrió la cuenta para Cartaginés ¡Apareció el mago! pic.twitter.com/vKdClbLI2t — TD Más (@tdmascrc) August 10, 2025

Al minuto 49 apareció Johan Venegas para concretar el segundo tanto del juego.

Johan Venegas de cabeza ¡El verdugo! pic.twitter.com/MR96wOUO1G — TD Más (@tdmascrc) August 10, 2025

La goleada la concretó Claudio Montero al 89', luego de una gran acción personal y buena definición.

Bailados, goleados, humillados ¡Golazo de Claudio Montero! pic.twitter.com/ij8jBuYqWh — TD Más (@tdmascrc) August 10, 2025

Al final, los brumosos le propinaron una goleada que sonroja a un Saprissa herido.