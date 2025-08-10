Paulo Wanchope no se guardó nada tras goleada: "Fue terrible"

El técnico de Saprissa, Paulo Wanchope, analizó a goleada sufrida 3-0 ante Cartaginés en el Fello Meza.

Esto fue todo lo que dijo Wanchope tras el partido:

Por qué el resultado: Un primer tiempo complicado, un equipo desconocido, sobretodo por la disposición del equipo en balones divididos. Es un equipo que juega bien en la segunda pelota, filtra buenos balones en el centro y no cerramos esas líneas de pase claves. No regresamos a esa segunda pelota y cuando uno empieza un partido y uno ve que pasan los minutos y no tenemos la capacidad de ganar las pelotas divididas es complicado. Nos superaron en eso, más disposición y más ganas de luchar por el balón. Yo lo puedo resumir con la disposición y las ganas del otro equipo.

Ausencia de Kendall Waston: Ese permiso se le dio desde hace como dos meses o dos meses y medio por un homenaje que se le iba a hacer al jugador. Desde antes de iniciar la pretemporada.

Partido malo en Belice y en Cartago: Hoy fue igualmente malo, también hay que darle ese crédito al equipo contrario que hizo bien las cosas. En eso también uno tiene que tener la humildad de reconocer. Hoy fue malo, al igual que el partido de hoy que fue terrible. No sé cuál fue peor.

Qué pasó esta semana: Y cuando estábamos invictos y ganamos, fue el técnico o los jugadores... somos un equipo de trabajo, yo lidero al grupo y son situaciones que hay que resolver. Siempre creamos acciones de gol, pero creo que hoy fue el peor partido porque no recuerdo cuántas creamos.

Actitud de los jugadores: Fue muy evidente, tengo que hablar de ese tema porque fue evidente.

Cambios en el once: El partido anterior podríamos decir que hubo mucho cambio, podría ser factor. Pero si usted ve a este equipo podría ser la base, cuando se pierde salen todas las razones del por qué se pierde.

Cambios al medio tiempo: Ameritaba hacer tres cambios, pero no nos alcanzó, lamentablemente.

Diferencia con Cartaginés en relación con el partido hace varias semanas: Tuvimos más la pelota, creamos acciones de gol y no deja uno que el rival crezca, esa fue la diferencia. Si ponemos el partido anterior que jugamos en Tibás y el que jugamos hoy, la disposición y el hecho de disputar el balón fue diferente.

Presión: La presión siempre va a existir, el que se sienta aquí es el técnico y damos la cara. Es la cara visible de un proyecto. Sé dónde estoy, el rol que tengo y hoy me toca este trago amargo.