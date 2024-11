“Es una pesadilla”: Esto es lo que Paola le contó a su mamá tras accidente de avioneta

La madre de Paola Amador, la mujer de 31 años que sobrevivió al accidente aéreo en Pico Blanco, Escazú, el pasado lunes, contó los momentos de terror que vivió su hija segundos antes del impacto en que los otros cinco ocupantes perdieron la vida.

Teresita Segura contó que su hija subió una historia de la avioneta en horas de la mañana del día del accidente. Cerca del mediodía, una amiga suya la llamó y le contó del accidente aéreo, y le preguntó si su hija era la que iba en el vuelo (ver video adjunto de Telenoticias).

Según lo que la joven sobreviviente relató a su madre, se durmió en el vuelo porque todo estaba muy nublado y se veía poco por la ventana. Ella despertó tras el accidente y pensó que era una pesadilla.

La madre de Paola agradeció profundamente a todas las personas que participaron en la búsqueda y el rescate de su hija, quien le contó que cuando escuchó las voces de los baquianos empezó a gritar más fuerte para que la ubicaran.

"Me dijo: 'Él llegó con ayuda y se quitaron los abrigos, me los pusieron. Gracias a ellos, yo estoy viva. Ese muchacho llegó y me dijo que ya venía con ayuda... Yo pensé que no iba a llegar'. Mi chiquita y yo no tenemos palabras para agradecerles", dijo Teresita Segura.