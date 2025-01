¡Alerta en San José! Distribuyen entre policías foto de indigente que robó cachorrita

La Policía Municipal de San José distribuyó fotografías entre sus funcionarios luego de ser alertados sobre un indigente que se robó una cachorrita en Tres Ríos y la está vendiendo en la capital.

El robo se dio el pasado sábado en horas de la tarde en una casa ubicada en Calle Viaje de Tres Ríos, Cartago. El can de nombre “Gaia” es una hembra de raza pastor australiano de cuatro meses.

Tras una consulta de Teletica.com, el director de la Policía Municipal, Marcelo Solano, indicó que aún no han identificado al sujeto.

“Todavía no lo tenemos identificado. Pero la fotografía ya se le ha compartido a todos los funcionarios de la Policía Municipal”, dijo Solano.

Milena García, dueña de “Gaia”, contó que un indigente ingresó a su casa por la parte trasera donde hay un río y se la llevó por lo que de inmediato inició una búsqueda en redes sociales y notificó a la veterinaria cercana a su casa, donde una trabajadora le informó que un hombre de pelo de colochos y ropa gris llevaba una perrita dentro de un bolso azul por la carretera vieja de Tres Ríos.

"Me fui a buscarla, pero luego me cuenta que un muchacho la vio por Avenida 3 en San José, él llamó al indigente, le dijo que le interesaba la cachorra y el sujeto le respondió que la estaba vendiendo en 40 mil colones. Sin embargo, desde ese momento no supe más, porque el joven perdió contacto con él al apagarse su teléfono celular.