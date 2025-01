Video: Indigente se robó cachorrita y ahora la ofrece en el centro de San José

La desesperación y la angustia embargan a Milena García, dueña de “Gaia”, una cachorra de raza pastor australiano, de apenas cuatro meses, que fue robada el pasado sábado de una casa en Tres Ríos, Cartago, y posteriormente ofrecida en venta en San José.

"Salgo y llamo a ‘Gaia’ y a los bulldogs, pero ella no llegó y en un momento pensé que se había escapado al río. Revisando, me doy cuenta de que no pudo haber salido sola, ni brincar la malla porque la cachorra es muy pequeña, apenas tiene cuatro meses de edad", relató Milena García.