“Vienen días complicados”, artistas critican a ministro por no defender presupuesto en Cultura

Representantes del sector Cultura cuestionaron este viernes al ministro de esa cartera, Jorge Rodríguez, por su afirmación de que no pedirá más recursos para esa cartera.



El jerarca aseguró hoy que no será de los ministros que solo extienda la mano para pedir más dinero, y que no pedirá más recursos hasta no mejorar la ejecución presupuestaria en Cultura.

“Vienen días complicados, a partir del 1 de setiembre cuando lleven el anteproyecto del presupuesto obviamente vamos a estar persiguiendo la narrativa que este nuevo ministro va a tener con respecto al presupuesto.

“Nos impresionó que dijera que él no es de los ministros que va a ir a luchar por el presupuesto, siempre hemos soñado con ese 1%, yo quisiera verlo, pero es la realidad”, cuestionó Evelyn Ugalde, representante del gremio de literatura costarricense.

Los artistas insisten en que la situación en Cultura no puede limitarse a un tema de voluntades y mejor ejecución, especialmente cuando no solo se depende de una cartera.

“Yo quisiera saber cómo se podrá hacer eso realidad si la voluntad de Nogui Acosta (ministro de Hacienda) generalmente no es de beneficiar a los artistas, el sector y la población que necesita más cultura, esa es la verdad”, añadió Ugalde.

Alejandro Méndez, actor, escenógrafo y representante del movimiento Sector Cultura, criticó que si bien la subejecución existe, este no se puede solucionar si las mismas personas permanecen en el ministerio.

“El problema de la subejecución existe, pero si lo quieren solucionar con las mismas personas, no va a suceder. Es una continuidad del problema, porque hoy no se dio una solución de la raíz de ese problema, son las mismas caras, las mismas líneas y las mismas jerarquías.

“Como integrantes del sector no es de recibo indicar que no se va a hacer una defensa y una recuperación de los fondos que se están recortando. No aceptamos las decisiones que disminuyan la capacidad operativa del ministerio”, aseveró.

Incluso la diputada oficialista Ada Acuña, una de las voces que más defienden al sector, arremetió contra Alexánder Castro, viceministro administrativo de Cultura y quien, según la legisladora, es el culpable de esa pobre ejecución.

“Mucha de la gestión depende de la capacidad administrativa del ministerio, entonces queda un mismo viceministro que he cuestionado muchísimo y me preocupa muchísimo porque no tiene idea de cómo trabaja cultura, es lamentable.

“La gestión de ese señor ha sido pésima, nefasta, no entiende las instituciones y que quede al frente no me da un buen sabor, ese señor no entiende las instituciones, no entiende la lógica de cómo ejecuta el ministerio de cultura en el segundo semestre, eso me duele, como me duele que haya salido una señora con calidad humana y con mucho conocimiento del sector como doña Karina Salguero”, finalizó.