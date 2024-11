Sindicatos denuncian “mala praxis administrativa” en CCSS

Los sindicatos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) denunciaron, la mañana de este martes, la existencia de una supuesta “mala praxis administrativa”.

Ese “diagnóstico” se deriva de una serie de situaciones que, aunque se remontan a gobiernos anteriores, se profundizaron durante la actual administración, según declararon ante una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa los dirigentes Janice Sandí, Mario Quesada y Luis Chavarría.

Para la vicepresidenta de la Unión Nacional de Médicos (UMN), ese síndrome de “mala praxis administrativa” se desprende de, por ejemplo, la “indolencia” para exigir el pago de la deuda de casi ¢4 billones que mantiene el Estado con el seguro social.

También —aseguró— se evidencia de los retrasos en la modernización de los sistemas de control interno y el abandono de la infraestructura “funcional” de la institución que administra los establecimientos públicos de salud.

Precisamente, desde el punto de vista de Sandí, es el faltante de 400 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis) lo que llevó al ente a comprar servicios médicos a cuatro cooperativas y una asociación, en un caso de presunta corrupción que se denominó mediáticamente como Barrenador.

"Esa mala praxis administrativa es crónica. Y en este Gobierno ya fue el acabose. Tiene que ver mucho con que no se determinan las características que deben tener las personas que conforman la Junta Directiva. Las personas que llegan deben reunir una cantidad de condiciones, la primera de ellas es conocer la Caja desde el fondo. Usted no puede ir a administrar una institución que no conoce", señaló la líder sindical.