Comisión que investiga anomalías en CCSS da marcha atrás y anula comparecencia de Rodrigo Chaves

La comisión de la Asamblea Legislativa que investiga presuntas anomalías en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dio marcha atrás la mañana de este martes y anuló la comparecencia a la que había citado al presidente Rodrigo Chaves.

Mediante una moción de revisión, el foro especial abrió la posibilidad de revertir la convocatoria del mandatario que se había aprobado por unanimidad tan solo una semana antes.

En contra de la audiencia votaron María Marta Carballo Arce, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Luis Diego Vargas Rodríguez, del Partido Liberal Progresista (PLP); Olga Morera Arrieta, del Partido Nueva República (PNR); así como Daniel Vargas Quirós, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

A favor se mantuvieron la proponente Rocío Alfaro Molina, del Partido Frente Amplio (PFA); así como Andrea Álvarez Marín y Dinorah Barquero Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN).

El oficialista Vargas Quirós explicó que la semana pasada no se hizo la debida fundamentación al citar al mandatario, sino que, luego ante la prensa, Alfaro explicó que el llamado respondía a una presunta injerencia del gobernante en la Junta Directiva de la institución administradora de los establecimientos públicos de salud.

Sobre ese particular, el jefe de fracción del Liberal Progresista mencionó que el artículo 73 establece la autonomía de la Caja de Seguro Social, al tiempo que señaló que no existen evidencias que respalden que Chaves influyó en la cúpula de ese ente.

"En ese contexto, la citación del presidente no parece ser una medida que aporte sustantivamente al esclarecimiento de los hechos en cuestión. Más bien parece una acción que podría desviar la atención de la verdadera investigación. En ese sentido, es necesario tener especial cuidado al no exponer presidente de la República a un show político innecesario que no contribuiría al avance de la investigación y, por el contrario, podría restarle seriedad a un trabajo de la comisión que debe centrarse en hechos y pruebas, no en especulaciones mediáticas", mencionó Vargas Quirós.

Una posición similar externó Morera Arrieta, quien justificó el voto de la semana pasada se dio "al calor del momento".

Vargas Rodríguez indicó que la semana pasada se vio confundido por la posición que mostró la bancada de gobierno y que respaldó la moción al ver que ni el oficialismo había votado en contra de la comparecencia. Aseguró que, desde su punto de vista, no es el momento para convocar al gobernante.

Carballo Arce se manifestó en una línea similar y no descartó que en el futuro se tenga que hacer el llamado.

Por su parte, Alfaro Molina defendió su moción inicial y destacó que en dos audiencias previas se mencionó la supuesta injerencia del mandatario en decisiones de la Junta Directiva.

Además, trajo a colación que en el pasado, en el marco de otras pesquisas legislativas, ha sido el propio Chaves Robles el que ha reclamado que no se le convocara a comparecer.

"Yo no creo que aquí estemos en peligro de ningún circo. Yo, por lo menos, tengo muchísimo respeto por las diputaciones aquí presentes, por los miembros de esta comisión. No creo que el señor presidente, si respeta su propia investidura, venga a hacer ningún circo. Me parece que es lo que procede a una comisión seria, que no tenga limitaciones a quienes va a citar y, por el contrario, que nos permita incluso tener su versión de los hechos en el caso de no haber incurrido en ninguna injerencia", señaló la congresista del Frente Amplio.