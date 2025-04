Thomas Müller anuncia su salida del Bayern tras 25 años

El alemán Thomas Müller, dos veces campeón de la Champions League (2013 y 2020), anunció este sábado su marcha a final de temporada del Bayern de Múnich, club en cuya cantera se enroló en el 2000.



En un mensaje subido en sus redes sociales en forma de carta enviada a los aficionados del Bayern, Thomas Müller, de 35 años y campeón del mundo en 2014 con Alemania, explica que hubiera deseado estar una temporada más en el club de su vida, pero que la dirección decidió no ofrecerle un nuevo contrato.



"Aunque eso no se correspondía con mis deseos personales, es importante que el club siga sus convicciones", añadió Müller, que pasó a profesional en el Bayern el 1 de julio de 2009 y que es el jugador con más partidos en la historia del club bávaro, con 743 partidos y 247 goles.



"El Bayern celebrará su magnífica carrera con un partido de despedida", explicó el club en un comunicado publicado unos minutos después del anuncio del jugador.



Thomas Müller disputará sus últimos partidos con el Bayern en Estados Unidos del 15 de junio al 13 de julio en el Mundial de Clubes, indicó el club.



El delantero nacido en Weilheim, a una treintena de kilómetros al sur de Múnich, no precisó si cuenta con proseguir su carrera en otro equipo.



Thomas Müller presenta uno de los palmareses más ricos del fútbol alemán, con dos Ligas de Campeones, un Mundial, 12 Bundesligas alemanas, seis Copas de Alemania, dos Supercopas de Europa, y dos Copas del Mundo de Clubes.



Disputó el primero de sus 131 partidos con la selección alemana el 3 de marzo de 2010 en el Allianz Arena de Múnich, un partido amistoso contra Argentina perdido 1-0.



Su última aparición con la 'Mannschaft' se remonta a los cuartos de la Eurocopa-2024 perdidos contra España en Stuttgart. Pocas semanas después anunció su retirada internacional.



Durante el triunfo de la 'Mannschaft' en el Mundial de Brasil 2014, finalizó el torneo con 5 dianas. Cuatro años antes, también con 5 goles, fue máximo goleador de la cita mundialista de Sudáfrica, en la que Alemania fue tercera.