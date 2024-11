"Me voy a divertir mucho", dice Chaves ante llamado a comparecer en comisión legislativa

El presidente Rodrigo Chaves se mostró retador ante el llamado que le hizo una comisión especial investigadora de la Asamblea Legislativa para referirse al escándalo de presunta corrupción en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al que se le como Barrenador.

"Me voy a divertir", aseveró el mandatario la tarde de este miércoles en su conferencia de prensa semanal.

Por su parte, su ministra de la Presidencia, Laura Fernández, calificó de "improcedente" y de "error" la moción aprobada tan solo un día antes por el pleno del foro parlamentario.

En esa línea, la jerarca recalcó que el gobernante carece de controles sobre la institución administradora de los hospitales públicos del país, dada la autonomía que le concede la misma Constitución Política.





Aunque no detalló cómo lo impedirá, la titular dijo que el Poder Ejecutivo no se prestará para "shows" o "circos", al tiempo que insistió que el objetivo detrás de la citación de Chaves es solo "desviar la atención" y no trabajar en el centenar de proyectos que incluyó en la agenda de sesiones extraordinarias.

Posteriormente, el presidente arremetió contra varios diputados de la oposición, como Francisco Nicolás, Dinorah Barquero y Andrea Marín (quien preside la comisión), del Partido Liberación Nacional (PLN); así como Ariel Robles, del Partido Frente Amplio (PFA); a los que llamó "insolentes".

"Yo no soy igual a otros testigos que ellos llaman para apapachar", advirtió el gobernante al foro, al apuntar contra su expresidente en la Caja de Seguro Social, Álvaro Ramos, así como el fiscal general, Carlo Díaz, por sus recientes apariciones en el Congreso.

Tanto Chaves como Fernández dijeron que, desde su perspectiva, existen pocas posibilidades de que esa comparecencia sirva para una discusión de alto nivel sobre la seguridad social.

Pese a varias consultas sobre si planeaba llevar propuestas a los legisladores en relación con esa institución, el mandatario indicó que él no llevará "serenata a una persona sorda".

"Cuando uno les dicen algo que no quieren escuchar, ellos gritan. En el caso de Nicolás, rebuzna. Yo no tengo miedo de ir. Valientes ellos en convocarnos", afirmó el gobernante.

El presidente señaló que, desde su punto de vista, a él se le citó únicamente para ser atacado. Lo anterior en el tanto que, sostiene, es a través de esas "arreadas" que algunos diputados procuran obtener apoyo de la población.