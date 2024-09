Secretario general insiste a Álvarez y Araya renunciar a “puestos vitalicios” en cúpula del PLN

Luego de que los excandidatos presidenciales del Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez y Johnny Araya, descartaran la posibilidad de aspirar nuevamente a la Presidencia de la República, el secretario general del partido, Miguel Guillén fue más allá y les pidió renunciar también a “puestos vitalicios” dentro de la cúpula.

“Celebro el anuncio de don Antonio y don Johnny. He creído y he insistido en que los candidatos que perdieron en elecciones nacionales no deben aspirar más y deben ceder espacio para que surjan nuevo y nutridos liderazgos que ayuden al desarrollo del país”, dijo Guillén.

El político fue más allá y también les pidió aclarar si están dispuestos a renunciar a sus puestos en el Directorio Político Nacional y en la Asamblea Nacional.

“Es muy necesario que ellos aclaren también que no aspirarán a puestos de elección popular, que no aspiraran a diputaciones y, además, que no pedirán cuotas de poder para sí, para sus allegados o familiares”, acotó el verdiblanco.

En el pasado, el secretario general de la agrupación propuso una reforma para excluir a Álvarez y a Araya del Directorio Político Nacional, donde actualmente tienen una silla como excandidatos.

Colaboró el periodista Paulo Villalobos.