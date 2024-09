Nuevo atraso: hospital de Puntarenas abrirá ahora sus puertas a finales de este año

El nuevo hospital de Puntarenas abrirá sus puertas a finales de este 2024.



Así lo aseguró esta tarde a los diputados de esa provincia el director del centro médico, Rándall Álvarez.

“Hay situaciones que se han presentado en el camino y que tienen que ser atendidas. Hay un tema relacionado con los estudios de impacto vial y otros con las aguas pluviales, entre otros que se han identificado”, dijo el médico.

Esa situación provoca que la división de arquitectura e ingeniería no permita la recepción provisional de la obra a la unidad de usuarios, un paso esencial para su puesta en operación.

En mayo pasado, el propio Álvarez había dicho que esperaban esa entra en operación del nuevo hospital a finales de julio o inicios de agosto anterior.

Además, el médico confirmó esta tarde a los diputados que hay 233 plazas que la junta directiva de la CCSS aún no aprueba para el centro médico y que son esenciales para operar a plena capacidad.

“La junta directiva ya tiene toda la información para que se tomen todas las medidas, pero les corresponde a ellos la decisión. En función de la aprobación de esas plazas se valorará si se materializa ese riesgo (de entrar en operación con menos plazas)”, añadió el director.

Esas revelaciones no cayeron bien entre los legisladores.

“La Caja es un desastre. Me parece impresionante que una inversión de $225 millones y 12 años haciendo un hospital es la cosa más ridícula que he escuchado, y después de 12 años no se planifica los requerimientos de recurso humano que necesita. Tenemos un hospital divino, pero sin gente, sin doctores, sin especialistas.

“Marta Esquivel es una incompetente y no sé qué está haciendo en la Caja. Esto evidencia la inoperancia en la planificación de la CCSS y también de la presidencia ejecutiva”, aseveró la liberal Kattia Cambronero.

El proyecto del nuevo Monseñor Sanabria, que tiene más de 12 años, costará $225 millones y se convertirá en el centro médico más grande y moderno de todo el país.