18 días antes de acusación de Fiscalía, Chaves encaró a testigo clave en el caso

El pasado 21 de marzo, 18 días antes de que la Fiscalía General acusara al presidente Rodrigo Chaves de presunta concusión, el mandatario encaró al testigo clave en el caso.

En un video al que Telenoticias tuvo acceso, se puede observar cómo ese día el mandatario ingresó a un restaurante josefino en compañía de su escolta y la diputada oficialista, Pilar Cisneros.

Sin embargo, en una de las mesas estaba el productor Christian Bulgarelli, a quien el Ministerio Público señala como “testigo de la corona” en el caso contra Chaves, pues fue precisamente el productor quien ganó el millonario contrato por el que hoy se investiga al mandatario.

En esa grabación, se observa cómo el Presidente, al ver que Bulgarelli está en el lugar, se acerca y se pone cara a cara con él, mientras su escolta rodea al productor.

En otro video se escucha cómo Chaves dice: “Yo no sé qué le pasa a este señor, tenga paz (…) Si él tiene algún problema, me lo puede decir a mí, yo no tengo problemas con nadie”.

Acto seguido, uno de sus escoltas y la propia Cisneros lo invitan a retirarse.

El careo es, cuando menos, curioso en el desarrollo del caso.

Bulgarelli fue contratado, mediante su empresa RMC La Productora S. A., por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para llevar a cabo una estrategia de comunicación y monitoreo de redes sociales en Casa Presidencial.

Ese contrato, según acusa la Fiscalía, fue otorgado a dedo por decisión del Poder Ejecutivo.

Pero, además, el propio Bulgarelli reconoció que él mismo diseñó los pormenores y requisitos de ese contrato que él terminaría ganando; aunque aseguró, ante los diputados que investigaron el caso, que él siempre creyó que se trataría de un concurso.

La acusación añade que Chaves procuró que parte del contrato fuera otorgado a su exasesor de imagen, Federico Cruz, conocido como "Choreco".

El artículo 355 del Código Penal define la concusión como el momento en el que un funcionario abusa de su calidad para obligar o inducir a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un beneficio patrimonial.

Dicho delito se castiga con entre 2 y 8 años de cárcel.

Este medio confirmó que el Ministerio Público ofreció a Bulgarelli como testigo de la corona, luego de que a este se le otorgara un criterio de oportunidad.

También se aportó a la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien grabó y aportó al expediente una serie de audios de las reuniones de las que se desprende el supuesto interés de Chaves en favorecer a Cruz.