Nogui Acosta defiende recortes presupuestarios en medio de manifestación de educadores

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, defendió este martes ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios el proyecto de presupuesto nacional que el Poder Ejecutivo presentó para el 2025.



Lo hizo en la última audiencia del expediente y en medio de una manifestación que promovió el sindicato APSE para esa comparecencia, una última queja del sector ante los recortes que incluye el proyecto en Educación.

Acosta les insistió a los diputados que el país enfrenta una caída sostenida en la recaudación, especialmente en el impuesto de renta, y que los beneficios de la reforma fiscal aprobada en 2019 “se están agotando”.

Entre las variadas quejas de los diputados, está el faltante de más de ₡100 mil millones que la propia ministra de Educación, Anna Katharina Müller, reconoció para el pago de remuneraciones. En ese mismo sentido, faltan recursos para rubros como becas, transporte de estudiantes, comedores y universidades.

Ahí, Acosta insistió en los diputados que no se pueden solucionar esas necesidades sacrificando el pago de intereses de la deuda.

“Consideramos que no es razonable hacer esas distribuciones de recursos porque primero tendríamos que hacer una gestión activa de la deuda para saber si nos está sobrando o no plata en la partida, eso no se puede hacer de previo”, dijo.