“No existe un derecho a la impunidad”: Comisión avala extradición de costarricenses

La comisión especial que analizó la reforma constitucional para permitir la extradición de costarricenses señalados por delitos vinculados al narcotráfico y el terrorismo, decidió esta mañana respaldar esa reforma parcial a la Constitución Política.



Se trata del expediente 23.701, presentado por la fracción oficialista e impulsado por el gobierno de Rodrigo Chaves para modificar el artículo 32 de la Constitución Política, que establece que ningún costarricense puede ser obligado a abandonar el territorio nacional.

El órgano determinó, por unanimidad, que la no extradición no es un derecho fundamental y que, por lo tanto, no puede convertirse en un “escudo de impunidad”.

“Cualquier persona costarricense que presuntamente haya cometido hechos delictivos en el territorio de un tercer país, puede someterse al procedimiento penal extranjero ya sea para demostrar su inocencia o bien, para ser sancionado conforme a la ley y cumplir la condena. No se vale escudarse en la nacionalidad para evadir la justicia”, aseveró la liberacionista Paulina Ramírez.

Los diputados dejaron claro que la reforma tocaría tanto a personas nacidas en Costa Rica como aquellas naturalizadas y que, además, ningún costarricense podrá ser sujeto de penas que no existen en el país; por ejemplo, cadena perpetua o pena de muerte.

La comisión no tenía permitido modificar el texto, sino simplemente analizarlo y someterlo a consulta para enviar una recomendación al Plenario, que será el encargado de enmendarlo en caso de ser necesario.

El principal tema en este momento, como reconocieron los diputados, es atender señalamientos como los que hizo el ministro de Seguridad sobre la posibilidad de ampliar los delitos que permitirían esa extradición a temas como el lavado de capitales, crimen organizado u otros.

“No es la panacea, no es la pomada canaria, quien crea que porque vamos a aprobar la extradición se va a acabar el narcotráfico en este país está un poco desubicado, pero ciertamente es una herramienta más en el arsenal de los cuerpos policiales”, explicó el liberal Eli Feinzaig.