La Filarmónica rinde tributo a Bob Marley con voces del reggae nacional

La Orquesta Filarmónica de Costa Rica rendirá homenaje al ícono del reggae, Bob Marley, con un espectáculo titulado Songs of Freedom, que se presentará los días 26 y 27 de abril en el Teatro Popular Melico Salazar.

Este tributo conmemorará los 80 años del nacimiento del artista jamaiquino, nacido en 1945, y combinará los arreglos sinfónicos de la Filarmónica con algunas de las voces más representativas del reggae nacional.

El repertorio incluirá clásicos como No Woman, No Cry, Is This Love, One Love y otros himnos de Marley. El espectáculo será dirigido por el maestro Marvin Araya, quien resaltó el compromiso de la orquesta con los grandes artistas de la historia musical.

"Este homenaje es un compromiso que la orquesta tiene con los artistas que han marcado la historia en la escena musical. Para nosotros es un gran gusto presentar este concierto tan lleno de energía y buena vibra", expresó Araya.

El evento contará con la participación de Tipi Royes, vocalista de la agrupación Marfil; Jaguar, de la banda Un Rojo; y las cantantes Kumary Sawyer y Rowena Scott.

Las entradas ya están disponibles desde ₡23.000 a través de la plataforma www.oneticketcr.com. Araya recomendó adquirirlas con anticipación, ya que se espera una alta demanda.

Los conciertos se realizarán el viernes 26 de abril a las 8:00 p. m. y el domingo 27 de abril a las 3:00 p. m., y serán aptos para todo público.