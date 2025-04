A la tercera llegó su estrella: Rosemary Navarro entra a NUE con 19 años

En Higuito de El Guarco, Cartago, vive una joven que canta con el corazón y sueña en grande. A sus 19 años, Rosemary Navarro ha sido seleccionada para participar en la séptima temporada de Nace Una Estrella (NUE), y lo define con convicción: “Un sueño hecho realidad”.

No fue fácil. Esta es la tercera vez que audiciona para el programa, y aunque en el pasado no avanzó, nunca se rindió. En esta ocasión, conquistó al jurado con Me vas a extrañar, de Carolina Ross, una interpretación que demostró no solo su voz, sino también su crecimiento como artista.

​"Ha sido muy emocionante y muy diferente a lo que vive uno día a día, pero la mejor experiencia de mi vida", indicó.

Su historia está marcada por la música desde la infancia.

“En mi familia la mayoría canta, de ahí viene el amor hacia la música”, cuenta Rosemary, quien creció rodeada de notas, armonías y canciones. A los cuatro años ya mostraba interés por cantar, y hoy se perfila como una de las voces más prometedoras del certamen.

Aunque su género favorito es la ranchera, canta con soltura cualquier estilo. Su artista referente es Ana Gabriel, por su fuerza interpretativa y autenticidad.

El camino no ha sido sencillo, pero Rosemary ha contado con dos pilares de apoyo fundamentales: su familia y su lugar de trabajo.

​"Toda mi familia me apoya bastante, también están muy emocionados ya que es algo que nos gusta a todos", y en su empleo: "En mi trabajo me apoyaron con un permiso para poder hacer las cosas sin problema alguno", añadió.

Los nervios, inevitables en un escenario tan exigente, los ha manejado con madurez. “Hasta el momento, han estado muy controlados”, dice, con la serenidad de quien sabe que está lista para este reto.

Más allá del programa, su meta es clara: vivir de la música y brindar una mejor calidad de vida a su familia. Esa es su motivación, su fuerza y su razón para seguir cantando.

Con perseverancia, talento y el respaldo de quienes creen en ella, Rosemary Navarro pisa el escenario de Nace Una Estrella con un mensaje poderoso: los sueños se cumplen cuando se trabaja por ellos… una nota a la vez.

Siga el desempeño de esta nueva estrella a través de las redes sociales de NUE y todos los domingos a las 7 p. m., a partir del próximo 6 de abril, por la señal de Teletica.com, Canal 7 y la app TDMAX.