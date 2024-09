“Es inalcanzable”, dice contralora sobre aumento al FEES pretendido por universidades

La contralora general, Marta Acosta, aseguró que es “inalcanzable” el aumento del 4% en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) pretendido por el Consejo Nacional de Rectores (Conare) para el 2025.

Esto debido a la situación fiscal que atraviesa Costa Rica, indicó la jerarca la mañana de este viernes en su comparecencia ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, que tiene a su cargo el estudio y la discusión del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional.

Poco antes de la pregunta de la parlamentaria del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), la cabeza del órgano auxiliar del Congreso expuso que, considerando la inflación, el aumento que correspondería a este plan de gastos debería ser de un 0,3%.

Sin embargo, Acosta fue clara, al dar esos criterios, de que deben sopesarse otros elementos como, por ejemplo, la necesidad que tiene el país de invertir en el sector, de manera integral.

"Tenemos un dilema. Yo no voy a venir aquí a decir súbalo o bájelo, porque no me compete. Pero sí que se valore la situación fiscal que existe y la gran necesidad de invertir en educación.

"Es un tema clave para este país, porque de la educación depende no solo la movilidad social de las personas, sino que también depende el progreso del país, los ingresos futuros del país. Por eso es que es un tema que hay que sopesarlo", subrayó.