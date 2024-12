Diputados sospechan que Casa Presidencial usa carros para seguirlos

Diputados de oposición denunciaron, este viernes, que sospechan que vehículos a cargo de Casa Presidencial están siendo utilizados para perseguirlos.

Así lo hicieron saber en medio de la comparecencia con el exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, en donde también le preguntaron al exjerarca si conocía de esta situación.

“Se escuchan los rumores, igual que los que ustedes escuchan”, respondió no sin antes reconocer que, mientras fue ministro, no tuvo conocimiento de eso.

“Yo me he dado cuenta, y muchos compañeros también, que utilizan vehículos para seguirnos, nos intervienen el teléfono y nos inventan historias y muchas cosas como si no tuviéramos una vida privada”, criticó la liberacionista Katherine Moreira.

Alejandro Pacheco, del PUSC, fue más allá y aseguró que sus sospechas apuntan a la Unidad Especial de Investigación (UEI) adscrita a Casa Presidencial, la misma a la que, vía decreto, el Ejecutivo pretende ampliar sus capacidades.

“Yo sí me he sentido perseguido, yo sí he sentido que nos siguen, yo sé que a todos los diputados creo que nos están siguiendo y, por eso, le voy a enviar una carta al director del ICD.

“Nosotros creemos que la UEI es la que nos está siguiendo de Casa Presidencial, la policía política que tiene Casa Presidencial, entonces estamos haciendo una investigación y vamos a solicitar cuáles son los vehículos detenidos, de qué color son, qué placas tienen y a quién se le han asignado a ver si le dieron al Ministerio de la Presidencia, a cuáles ministros, porque yo creo que a nosotros nos están siguiendo y nos están persiguiendo con esa unidad de policía que tiene Casa Presidencial”, afirmó Pacheco.

El también verdiblanco, Francisco Nicolás, intervino para decir que ya él tiene esa información y que posee una lista de 30 vehículos adscritos a Presidencia, pero que se mueven sin registro ni bitácoras.

“Yo le voy a dar la lista de las placas de los 30 vehículos que tiene Casa Presidencial donde no llevan bitácoras, no llevan ningún registro, no dicen cuál chofer los lleva, cómo llenan combustible, quién les paga a esos choferes, nada, ya tengo esa información. Yo sé quién nos sigue a nosotros”, aseveró.