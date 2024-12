Amador dice que recibió "presión impropia" de Chaves para adjudicar arreglo de pista a Pedregal

El exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, aseguró este viernes a los diputados de la Comisión de Infraestructura que recibió “una presión impropia” del presidente Rodrigo Chaves para adjudicarle la reparación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, a la empresa Pedregal, en vez de a la constructora MECO, como finalmente sucedió.

Bajo juramento, el exjerarca dijo que recibió varias llamadas grupales del mandatario en ese sentido y que en estas participaron, además, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, así como el entonces asesor jurídico de esa entidad, Eduardo Mora.

“Mi respuesta al Presidente en estas llamadas siempre fue que la selección de la empresa a cargo de las obras no eran parte de mis competencias como ministro ni podría como tal recomendar o decidir a cuál empresa se adjudicaba el proyecto, sino que eso obedecía a una cuidadosa valoración técnica que le correspondía exclusivamente a la Comisión Nacional de Emergencias en conjunto con funcionarios de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) en su condición de unidad ejecutora del proyecto", afirmó Amador.

“Debo indicar también que aproximadamente en diciembre de 2023 percibí por parte del presidente Rodrigo Chaves una presión impropia para buscar que de alguna forma el arreglo de la pista de Liberia se le adjudicara a la empresa Pedregal y no a MECO. En este sentido, para esas fechas, yo recibí varias llamadas grupales del Presidente en las que también estaban incluidos Alejandro Picado y Eduardo Mora.

Por eso, calificó como "un acto revanchista y arbitrario" su destitución de la cartera de Transportes, luego de que el propio Chaves lo acusara de hacer un contrato a la medida a favor de MECO, a la que al final se le contrató para los arreglos.

“Para mí es claro que mi destitución no fue más que un acto revanchista y arbitrario por parte del presidente Rodrigo Chaves, quien fiel a su estilo déspota y autoritario, castiga y remueve a quien no se alinea a su voluntad y no le diga que sí a todos sus caprichos, sin cuestionamiento aun cuando se trate de actos ilícitos, indebidos o antiéticos”, añadió.