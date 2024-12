Amador afirma que Chaves engañó a los costarricenses sobre reinspección gratuita de Dekra

El exministro de Transportes, Luis Amador, aseguró este viernes ante los diputados de la Comisión de Infraestructura que el presidente Rodrigo Chaves engañó a los costarricenses cuando aseguró, en una conferencia de prensa, que la empresa Dekra no cobraría por la reinspección vehicular.

Amador remitió a la atención semanal del 24 de agosto de 2022, en donde el mandatario celebró que la compañía alemana sería la encargada de ofrecer el servicio de RTV en el país, mediante un permiso de uso en precario.

“Me da un enorme placer anunciar que tenemos una compañía de enorme prestigio internacional, que va a hacer la revisión vehicular en Costa Rica de acuerdo a la manera que luchamos tan duro para poder hacerlo y a mitad de precio y sin cobrar por la segunda revisión. ¿Ven que sí se podía? Ministro, felicidades”, aseveró Chaves.

“La mitad del precio y la segunda ronda es gratis, cumplimos. Misión cumplida”, añadió el Presidente antes de pedir un aplauso para Amador. 



“Si ustedes escuchan esa conferencia al minuto 31, Rodrigo Chaves dice ‘a mitad de precio y sin cobrar por la segunda revisión’, así lo dice él, yo digo al minuto 34:15 ‘estamos tratando de tener un modelo donde haya reinspección de un defecto que no se cobre, que sea gratuita; de múltiples defectos, pues sí tendrá que cobrarla’. Yo estaba claro que estábamos haciendo los intentos, pero que estamos sufriendo un panorama adverso”, dijo Amador.

¿Entonces fue el Presidente el que engañó a los costarricenses?, le consultó la liberacionista Alejandra Larios.

“Según mi criterio, sí, él (Chaves) da una información que no es verídica en ese momento”, respondió.

Lo que Amador no dijo a los diputados es que él mismo, en esa conferencia, también asegura que la reinspección será gratuita.

“Estamos tratando de tener un modelo donde haya reinspección de un defecto, reinspección de un defecto no la va a cobrar, va a ser gratuita, ya cuando la reinspección es de múltiples defectos tendrá que cobrarla”, dijo en aquel momento.

El exministro ha insistido ante los legisladores que el permiso de uso en precario, que ahora la Sala Constitucional aclaró no es válido para ofrecer la revisión técnica vehicular en el país, fue un mecanismo de urgencia que se utilizó ante la necesidad de asegurar la prestación del servicio luego de la salida de la española Riteve, pero que en el momento en que se otorgó sí era legal y que se cumplió con el debido proceso.

Sobre la reinspección gratuita, insistió en que fue algo que Dekra ofertó y que ellos no sabían que era prohibido por la Aresep, que dijo se pronunció hasta meses después y que aseguró, además, no ofreció una tarifa máxima, sino una mínima, obligando a que el criterio de precios entre los oferentes no fuera el más preponderante en la elección.

Amador comparece ante los diputados por ese contrato de Dekra durante la mañana, pues en la tarde declarará sobre el contrato que la constructora MECO ganó para la reparación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia.

